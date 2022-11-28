به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان امروز دوشنبه در نشست کار گروه استانی صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تشریح ابعاد خدمات صندوق حمایتی از بیماران خاص و صعب العلاج در لرستان، اظهار داشت: با راه اندازی این صندوق برای بیماران خاص و صعب العلاج در استان، دیگر شاهد مشکلات مالی این دست از بیماران نخواهیم بود و گامی بزرگ در راستای بهبود و سلامتی این بیماران در لرستان بر داشته خواهد شد.

وی، افزود: بسته‌های حمایتی بلاعوض و تسهیلات بانکی قرض الحسنه از طریق صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: با اجرای این بسته‌های حمایتی از طریق صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در استان راهی به سوی تحقق خدمت به مردم لرستان در عرصه سلامت گشوده می‌شود تا شاهد کاهش رنج بیماری، بیماران خاص و صعب العلاج و گرفتاری‌های آنها باشیم و در همین راستا بار مراجعات به دیگر دستگاه‌های دولتی ذیربط را برای همیشه پایان دهیم.

دلفان، با اهمیت خواندن اطلاع رسانی در این عرصه، بیان داشت: با اطلاع رسانی مطلوب در راستای بسته‌های حمایتی صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در استان لرستان، رضایتمندی مردم را جلب و نگرانی‌های این بیماران را خاتمه خواهیم داد.

وی، تاکید کرد: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و مراکز درمانی تابعه در جریان چگونگی دستورالعمل‌های موجود و لیست نوع بیماری‌های خاص و صعب العلاج قرار خواهند گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بیان داشت: تا کنون لیست ۲۲ بیماری خاص و صعب العلاج در دستور کار قرار گرفته است.