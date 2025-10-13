به گزارش خبرنگار مهر، حسن کشاورز صبح دوشنبه در نشست کارگروه استانی صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج، ضمن تأکید بر لزوم هماهنگی فرابخشی برای رفع مشکلات بیماران خاص و صعبالعلاج استان، اظهار کرد: با حمایتها و اقدامات اخیر صندوق، تعداد بیماریهای تحت پوشش به ۱۲۶ مورد افزایش یافته است.
وی خدمترسانی به این گروه از بیماران را یک وظیفه انسانی و ملی دانست و بر عزم راسخ مجموعه سلامت استان تأکید کرد و ادامه داد: بیماران خاص و صعبالعلاج، نیازمند حمایتهای ویژه و پایدار هستند، حل مشکلات و چالشهای درمانی و حمایتی آنها، مستلزم هماهنگی و تلاش مستمر و همهجانبه تمامی متولیان حوزه سلامت، از دانشگاه علوم پزشکی تا مشارکت نهادهای بیمهگر و همدلی خیرین سلامت استان است.
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر عنوان کرد: گزارشهای ما نشان میدهد که هرچند خدمات شایسته ای در حال ارائه است، اما وجود بیش از ۱۱ هزار بیمار نشاندار در استان بوشهر، مسئولیت ما را سنگینتر میکند و باید کمیتههای مربوطه بهصورت فعال، چالشهای موجود را رصد و مرتفع سازند.
چالشهای بیماریهای خاص و صعبالعلاج نیازمند تلاش مستمر
مشاور اجرایی و سرپرست حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر نیز خاطر نشان کرد: اگرچه زیرساختهای درمانی در حال توسعه است، اما چالشهای بیماریهای خاص و صعبالعلاج نیازمند راهحلهای ساختاری و تلاش مستمر تمامی متولیان، فراتر از حوزه درمان، است.
غلامرضا حاجیانی افزود: ما موظفیم با یک نگاه جامع، تمامی گرههای تأمین دارویی، امکانات درمانی و حمایتی این عزیزان را باز کنیم.
