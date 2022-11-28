اولین قدم نوشتن یک مقاله خوب؛ شناخت انواع مقالات علمی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مقالات علمی تنوع بالای دارند، این مقالات معمولاً از نظر شیوه نگارش، هدفی که در پی دارند با یکدیگر متفاوت هستند. شناخت مقالات علمی مختلف اولین قدم برای شروع نوشتن مقاله خودتان است، در این مطلب، درباره هر کدام از این مقالات صحبت می‌کنیم و قصد داریم تصویری کلی به شما ارائه دهیم تا با دیدی بهتر و آگاهی بیشتر بتوانید نوع مقاله‌ای که می‌خواهید بنویسید را انتخاب کنید. در ادامه با ما همراه باشید.

دسته‌بندی مقالات علمی

۱. دسته‌بندی بر اساس ساختار مقاله؛

۲. دسته‌بندی بر اساس محل انتشار و چاپ مقاله.

انواع مقالات براساس نوع و ساختار

۱. مقاله پژوهشی

مقالات پژوهشی یا به انگلیسی Original Research، مقالاتی هستند که بر اساس پژوهش و تحقیقات خود نویسنده، نوشته می‌شوند و محقق درباره یافته‌های تجربی خود صحبت می‌کند.

ساختار مقاله‌های پژوهشی

عنوان مقاله

اسامی نویسندگان

چکیده مقاله

کلمات کلیدی مقاله

مقدمه

ادبیات پژوهش

روش تحقیق

نتایج و یافته‌ها

سپاسگزاری

منابع

از آنجایی که این مقالات حاصل تحقیقاتی هستند که قبلاً مانند آن انجام نشده و محتوای جدیدی دارند، فرصتی خوبی برای چاپ شما در مجلات را دارند؛ می‌توانیم بگویمم که مقالات پژوهشی رایج‌ترین انواع مقاله هستند که در مجالات چاپ می‌شوند.

نکته: گفتیم که مقالات پژوهشی شانس بالایی برای پذیرفته و منتشر شدن در مجلات دارند. البته این احتمال بالا به این معنا نیست که چاپ کردن مقاله کار ساده‌ای است، برای موفقیت رساندن مقاله‌تان باید موارد زیادی را رعایت کنید.

یکی از این موارد کیفیت نگارش متن مقاله است، مقاله شما باید ساده، روان و خواندنی نوشته شده باشد تا نظر داوران مجلات بین‌المللی را جلب کند، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم اگر نمی‌توانید مقاله خود را به خوبی به زبان انگلیسی بنویسید، ابتدا آن را به زبان فارسی تکمیل و سپس ترجمه آن به انگلیسی را به مترجمان خبره بسپارید.

می‌پرسید کجا می‌توانید این مترجمان را بیابید؟

ترنسیس، پلتفرم تخصصی ترجمه، مجموعه‌ای از ۵۰۰۰ مترجم متخصص است که می‌توانید با خیالت راحت ترجمه مقاله بهشان بسپارید!

۲. مقاله مروری

مقالات مروری و یا به انگلیسی Review Article، مقالاتی هستند که درباره تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در رابطه با موضوعی خاص صحبت می‌کنند، نویسنده تصویری کلی از وضعیت آن موضوع خاص نشان می‌دهد و از گذشته، جایگاه فعلی و آینده حرف می‌زند.

در مقالات مروری عموماً پس از تجزیه و تحلیل یک حوزه و موضوع علمی، از مشکلات حل نشده موجود در آن حوزه گفته می‌شود.

اگر می‌خواهید یک مقاله مروری بنویسید باید ابتدا به یکی از مجلات معتبر ایمیل بزنید و نسخه اولیه مقاله را برایشان ارسال کنید، آن‌ها پیش‌نویس مقاله شما را بررسی و در صورتی که توجه‌شان جلب شود برایتان دعوت‌نامه‌ای می‌فرستند تا مقاله اصلی را مجله‌شان چاپ کنند.

نکته مهم: قبل از اینکه نوشتن مقاله مروری خود را شروع کنید، ابتدا به سایت مجله مورد نظرتان مراجعه کرده و اطلاعات لازم درباره تعداد کلمات مقاله و موارد این‌چنینی را به دست آورید.

ساختار مقاله‌های مروری

عنوان مقاله

چکیده مقاله

مقدمه

روش انجام کار

یافته‌ها و دستاوردها

نتیجه‌گیری

تقدیر و تشکر

فهرست‌

مقالات مروری مرجع خوبی برای دانشجویان و محققان هستند چراکه اطلاعات جامعی درباره یک پژوهش در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند.

۳. مقاله نظری

مقالات نظری یا به عبارت دیگر Opinion Article به مقالاتی گفته می‌شود که مؤلف در آن‌ها نظرات خود را درباره موضوع و یا پژوهشی خاص بیان می‌کند، او یک تحقیق خاص را بررسی، تجزیه و تحلیل و نقاط ضعف و قوت آن را مشخص می‌کند.

مقالات نظری عموماً کوتاه هستند و نهایتاً تا ۲۰۰۰ کلمه محدودیت دارند، بنابراین هنر نویسنده این است که در همین فضای کم بتواند با دلیل، مدرک، تجزیه و تحلیل درست مسئله‌ای را رد یا یک تئوری را حمایت کند و یا به نقد موضوعی خاص بپردازد.

ساختار مقاله‌های نظری

چکیده مقاله

مسأله و موضوع پژوهش مورد بحث

هدف و ساختار مقاله

منابع

نتیجه‌گیری نهایی

۴. مقاله نقد کتاب

مقاله نقد کتاب (Book Review) گروهی دیگر از مقالات هستند که اغلب در مجله‌های علمی چاپ می‌شوند و شانس بالایی دارند.

در این نوع از مقالات نویسنده آخرین کتاب‌های علمی منتشر شده را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد و نظریه‌پردازی می‌کند.

مقاله‌های نقد کتاب هم بسیار کوتاه هستند و نوشتن‌شان زیاد زمان‌گیر نیست. مخاطب این نوع مقالات دانشجویان و محققان تازه‌کار هستند؛ آن‌ها با دنبال کردن این مقالات در زمینه کاری خود به روز می‌مانند.

انواع مقالات بر اساس محل انتشار

مقاله ISI

آی اس آی یا ISI نام یک مؤسسه علمی است که خدمات علمی، پژوهشی مختلفی ارائه می‌کند؛ یکی از این خدمات ایجاد پایگاهی از مجلات است؛ مجلات مختلف در سراسر جهان با گذر از فیلترهای سختگیرانه می‌توانند به این پایگاه بپیوندند و عنوان ISI بگیرند.

محققان مختلف تلاش می‌کنند مقالات خود را در این مجالات به چاپ برسانند، مقالاتی که آنقدر باکیفیت هستند که می‌توانند در مجله آی اس آی پذیرش بگیرند مقاله isi نامیده می‌شوند. این مقالات از ارزش علمی بسیار بالایی برخوردار هستند.

نکته: ترجمه یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در چاپ مقالات در مجلات معتبر است، ترجمه متون و مقالات تخصصی کاری ساده‌ای نیست، این کار علاوه بر دانش زبانی بالا و تجربه چندین ساله در ترجمه تخصصی، به آشنایی کافی با واژگان تخصصی و یا حتی تحصیلات آکادمیک در رشته مورد نظر نیاز دارد.

پیشنهاد ما به شما این است که در مورد کیفیت ترجمه خود ریسک نکرده و این کار مهم را به کاردانان یعنی مترجمان ترنسیس بسپارید. ترنسیس ترجمه مقاله شما را تا زمان چاپ در ژورنال مورد نظرتان گارانتی می‌کند.

مقاله اسکوپوس

مقالات اسکوپوس و یا در انگلیسی SCOPUS مقالاتی هستند که در مجلات اسکوپوس چاپ می‌شوند!

اسکوپوس نام یک پایگاه اطلاعاتی مشابه آی اس آی است که توسط ناشری به نام الزویر راه‌اندازی شده است، اگر مجله‌ای بتواند در این پایگاه علمی جای بگیرد مجله اسکوپوس و تمام مقالاتی که در آن به چاپ می‌رسند، مقاله اسکوپوس نام می‌گیرند.

اسکوپوس مجلات خود را بر اساس فاکتورهای خاصی از Q۱ تا Q۴ رده‌بندی می‌کند، مجلات Q۱ بالاترین رتبه و Q۴ پایین‌ترین امتیاز را دارند.

مقاله کنفرانسی

مقالاتی هستند که محل ارائه‌شان کنفرانس است، فرآیند آن به این صورت است که محقق پس از پرداخت هزینه مقاله خود را ارئه می‌کند و داوران هم پس از مدت زمان کوتاهی نظر خود را اعلام می‌کنند.

اعتبار آن در مقایسه با مقالات ISI یا مقالات اسکوپوس قابل ملاحظه نیست.

کلام آخر

داشتن مقالات علمی چاپ شده در مجلات بین‌المللی دستاور مهمی در زمینه تخصصی و علمی‌تان است، علاوه بر اینکه بر اعتبار علمی‌تان افزوده می‌شود، تعداد زیادی مخاطب بین‌المملی هم پیدا می‌کنید.

شناختن مقالات و تحقیقات گسترده درباره هر نوع اولین گام در مسیر چاپ مقاله است؛ امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد. توصیه می‌کنیم آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.