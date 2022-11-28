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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۵:۱۹

سقف فروش ارز به دارندگان کارت بازرگانی ۳ برابر شد

سقف فروش ارز به دارندگان کارت بازرگانی ۳ برابر شد

سقف فروش ارز به صورت اسکناس در بازار توافقی، برای اشخاص دارای کارت بازرگانی از ۲ هزار یورو به ۶ هزار یورو افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با تصمیم این بانک و به منظور تأمین ارز (اسکناس) موردنیاز تولیدکنندگان و تجار برای تأمین هزینه‌های مرتبط با امور تجاری، سقف فروش ارز به صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از ۲ هزار یورو به ۶ هزار یورو افزایش یافت.

گفتنی است شناسایی و تأمین ارز موردنیاز سایر گروه‌ها در دستور کار مستمر بانک مرکزی است.

کد مطلب 5642209

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