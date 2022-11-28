سقف فروش ارز به دارندگان کارت بازرگانی ۳ برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با تصمیم این بانک و به منظور تأمین ارز (اسکناس) موردنیاز تولیدکنندگان و تجار برای تأمین هزینه‌های مرتبط با امور تجاری، سقف فروش ارز به صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از ۲ هزار یورو به ۶ هزار یورو افزایش یافت.



گفتنی است شناسایی و تأمین ارز موردنیاز سایر گروه‌ها در دستور کار مستمر بانک مرکزی است.