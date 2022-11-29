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۸ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۱۳

مهر خبر داد

متولیان میراث فرهنگی ایران به مراکش رفتند

متولیان میراث فرهنگی ایران به مراکش رفتند

قائم مقام وزارت میراث فرهنگی و مدیرکل ثبت آثار تاریخی به همراه سفیر ایران در یونسکو برای حضور در نشست کمیته جهانی میراث ناملموس به مراکش رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین نشست کمیته بین الدول حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس به میزبانی پادشاهی مراکش در شهر رباط از ۲۸ نوامبر برگزار شده و تا ۳ دسامبر ۲۰۲۲ ادامه دارد قسمیر آداره، سفیر و نماینده دائم پادشاهی مراکش در یونسکو، ریاست این گردهمایی سالانه را بر عهده دارد.

در نشست کمیته بین‌الدولی برای پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور به همراه مصطفی پورعلی مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی و احمد پاکتچی سفیر ایران در یونسکو هیأت ایرانی شرکت کردند.

از طرف ایران قرار است پرونده‌هایی مانند یلدا با همکاری کشور افغانستان، مهارت ساخت و نواختن عود یا همان بربط با مشارکت کشورهای ایران، تاجیکستان و ازبکستان، پرونده جشن مهرگان با همکاری تاجیکستان، سوزن دوزی ترکمنی نیز با مشارکت ترکمنستان، نوغان داری و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی نیز با همکاری افغانستان ایران و آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بررسی خواهد شد تا بتواند در فهرست میراث جهانی قرار گیرند.

کد مطلب 5642229
فاطمه کریمی

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