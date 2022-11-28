بورل: باید برای زمستان اوکراین فکر کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اوکراین اینفورم، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه پیش از برگزاری نشست شورای وزرای امور خارجه کشورهای عضو در سخنانی در شهر بروکسل گفت که سران این اتحادیه در خصوص تدابیری برای کمک بیشتر به اوکراین برای آماده شدن برای زمستان و کمبود برق بحث خواهند کرد.

وی در این باره اضافه کرد: این موضوع معنای زیادی را با خود به همراه دارد. از وسایل برقی گرفته تا همه چیزهایی که برای گذراندن زمستان بدون برق لازم است. امروز نیز به جنگ اوکراین از نقطه نظر بحران انسانی نگاه خواهیم کرد. تصورش سخت است، اما این چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد.

«جوزف بورل» ادعا کرد: پوتین به بمباران اوکراین ادامه می دهد. پوتین به تلاش خود ادامه می دهد تا اوکراین را به سیاه چاله تبدیل کند - بدون نور، بدون برق، بدون گرمایش - تا اوکراینی ها را در تاریکی و سرما قرار دهد. بنابراین، ما باید به حمایت خود ادامه دهیم و مواد بیشتری را برای اوکراینی ها فراهم کنیم تا زمستان بدون برق را پشت سر بگذارند.

این در حالیست که وی دوشنبه هفته گذشته در بروکسل سخنانی اعلام کرد: میزان کمک های کلی نظامی اتحادیه اروپا به اوکراین ۸ میلیارد یورو برآورد شده است.

بورل در این خصوص گفت: امروز ما در حال راه اندازی یک ماموریت پشتیبانی نظامی با هدف آموزش حداقل ۱۵ هزار سرباز اوکراینی هستیم. ما موفق شدیم توانایی های روسیه برای تقویت نیروهایش را تضعیف کنیم، به ویژه با توجه به خساراتی که در میدان نبرد متحمل شده است! ۸ میلیارد یورو به اوکراین کمک نظامی کرده ایم. روسیه را در سطح بین المللی منزوی خواهیم کرد! برای تضمین امنیت غذایی در جهان با بسیاری از کشورها همکاری می کنیم. ارتش روسیه با عقب نشینی بدون جنگ از «خرسون» متحمل شکست بزرگی شد!

زلنسکی در اواسط مهر ماه، فرمان ممنوعیت مذاکره با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را امضا کرد. این اقدام در واکنش به تصویب سند الحاق چهار منطقه دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا به خاک روسیه صورت گرفت.

به رغم این عقب‌ نشینی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین به خبرنگاران گفت که وضعیت منطقه تثبیت شده است. هیچ تغییری درباره خرسون وجود ندارد و هیچ تغییری نمی‌ تواند درباره این شهر وجود داشته باشد.