مخالفت مجدد کویتی ها با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «عبدالله الموسوی» یک پژوهشگر کویتی مسائل فلسطین تاکید کرد که فعالیت های مردمی در بالاترین سطوح در مخالفت با هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی جریان دارد.

وی افزود: مردم کویت مخالف هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اعم از عادی سازی در زمینه فعالیت های ورزشی، فرهنگی و دانشگاهی بوده و اکثریت ملت کویت نیز مخالف عادی سازی و ضربه به مسئله فلسطین هستند.

این پژوهشگر مسائل فلسطین تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان پارلمان کویت پیش نویس قانونی را در راستای جرم انگاری عادی سازی هر گونه روابط با رژیم صهیونیستی و سازمان های وابسته به آن آماده کرده اند و بعد از تصویب آن هر گونه تلاش برای عادی سازی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

گفتنی است، مردم کویت در عرصه‌ های مختلف بارها مخالفت خود را با عادی‌ سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی ابراز کرده اند. از لحاظ تاریخی نیز کویت پیشینه‌ ای طولانی در مبارزه با رژیم صهیونیستی دارد. شیخ صباح سالم الصباح امیر وقت کویت در ۵ ژوئیه سال ۱۹۶۷ به نیروهای مسلح کویتی فرمان جنگ علیه گروه های مسلح صهیونیستی در اراضی فلسطین را داده بود.