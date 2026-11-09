به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی عصر امروز دوشنبه در نشست ستاد استانی تشییع و تدفین شهدای گمنام خوزستان و برگزاری آیین‌های ایام فاطمیه اظهار کرد: حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف مهم‌ترین پشتوانه اقتدار کشور است و همین همبستگی موجب می‌شود نیروهای مسلح نیز با قدرت و اطمینان بیشتری در برابر دشمنان بایستند.

وی با اشاره به لزوم آماده‌سازی فضای عمومی شهرها برای ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: شرایط باید به‌گونه‌ای مهیا شود که مردم ولایتمدار استان همانند مراسم اربعین و سایر مناسبت‌ها، با آرامش و حضور پرشور در این آیین شرکت کنند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: فرمانداری اهواز باید با جدیت پای کار باشد و هماهنگی‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که شهر کوت‌عبدالله نیز در برنامه‌ریزی‌ها و اجرای مراسم در پیوند با اهواز دیده شود تا شاهد مراسمی در شأن والای شهیدان باشیم.