استفاده از ظرفیت دانش آموزان دربرگزاری جام بازی های دیجیتال قزوین

محمد حسین فائزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به دنبال ترویج بازی‌های خوب است، اظهار کرد: بازی‌های جام قهرمانی دیجیتال حدود یک هفته در قزوین در حال برگزاری است که در این میان چند مدرسه از جمله مدرسه هنرهای زیبا دختران و پسران، فرزانگان و شهید بابایی در این بازی‌ها شرکت کرده و کنسول‌های بازی در این مدارس مستقر شد.

وی با بیان اینکه امیدواریم در آینده نزدیک بازی‌های خوب در میان همگان گسترش پیدا کند، عنوان کرد: بخشی از فراخوان ما در گیم نت‌ها بود و امروز به صورت زنده بازی فینال برگزار خواهد شد که جوایز نفرات اول تا سوم ۲۰،۱۵ و ۱۰ میلیون است.

این مسئول تشریح کرد: عمده این شرکت کنندگان در رده سنی نوجوان هستند که در بین آنها تیم حرفه نوجوانان نیز حضور دارد و در این بازی ما شاهد استقبال بی‌نظیر نوجوانان بودیم.

وی ادامه داد: عمده نوجوانان و حتی کودکان در حوزه دیجیتال فعال هستند اما ایراد کار ما نبود بازی خوب است و ما باید جایگزینی مناسب برای بازی‌های نامناسب داشته باشیم.

این مسئول تاکید کرد: برخی تبلیغات در بازی‌های خارجی دارای فساد اخلاقی است که ما در داخل اپلیکیشن توپ مارکت سعی کردیم بازی‌های بدون تبلیغ را در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

وی در پایان گفت: برنامه‌هایی از این قبیل که به شکل ترویجی درحال اجرا است ادامه دار بوده و در تلاشیم تا بتوانیم در حوزه بازی‌های دیجیتال اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.