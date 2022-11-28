ایران با پذیرش شکست برابر پاکستان، فینالیست شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی مسابقات والیبال لیگ ملت‌های منطقه مرکزی آسیا که از روز سوم آذر با حضور پنج تیم پاکستان، ایران، بنگلادش، افغانستان و سری‌لانکا به میزبانی شهر لاهور پاکستان آغاز شده بود، امروز دوشنبه هفتم آذر به پایان رسید.

در نخستین مسابقه امروز تیم ملی والیبال نوجوانان ایران که صعودش به دیدار نهایی این رقابت‌ها قطعی شده بود، به مصاف تیم ملی پاکستان رفت و سه بر صفر نتیجه را به حریف واگذار کرد.

محمد وکیلی سرمربی تیم ملی نوجوانان در اکثر دقایق این مسابقه از ترکیب غیراصلی استفاده کرد تا به بازیکنان اصلی برای مسابقه فردا (دیدار نهایی) استراحت داده باشد.

پاکستانی‌ها با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسیدند و با ۴ برد و ۱۲ امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفتند و تیم ایران با سه برد و ۹ امتیاز موفق به کسب رتبه دوم جدول شد و راهی دیدار نهایی شد.

این مسابقات در یک گروه برگزار می‌شود و تیم‌های پاکستان و ایران (اول و دوم جدول) فردا در دیدار نهایی به مصاف یکدیگر می‌روند. تیم‌های سوم و چهارم جدول نیز به دیدار رده‌بندی صعود می‌کنند.

تیم ملی والیبال بنگلادش که امروز استراحت دارد، در جایگاه سوم قرار است و فردا در دیدار رده بندی به مصاف برنده آخرین دیدار مرحله مقدماتی (سری‌لانکا – افغانستان) می‌رود.

مهدی جلوه (کاپیتان)، طاها بهبودنیا، عمران گوگ‌جیلی، امیرعلی دولتی، امیرمحمد گل‌زاده، پوریا حسین خان‌زاده، امید سقلی، محمدرضا آل‌جلیل، سید متین حسینی، فربد حق‌شناس، آرین محمودی‌نژاد، سید مرتضی طباطبایی، ابوالفضل مهدیان و سام مرادی ۱۴ بازیکن اعزامی ایران به این رقابت‌ها هستند.

امیر خوش‌خبر به عنوان سرپرست، محمد وکیلی (سرمربی)، حسام الدین ناییج و امان نظرزادقلی دوجی (کمک مربیان)، محمد معین وکیلی (آنالیزور) و محمد مهدی آذرمهری (تراپیست) ملی پوشان را در این مسابقات همراهی می‌کنند.