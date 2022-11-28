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۷ آذر ۱۴۰۱، ۲۰:۲۶

فرمانده بسیج عشایر کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

اهدای جهیزیه به زوج های عشایری کهگیلویه و بویراحمد انجام شد

اهدای جهیزیه به زوج های عشایری کهگیلویه و بویراحمد انجام شد

یاسوج_ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایر کهگیلویه و بویراحمد از اهدای جهیزیه به زوج‌های جوان عشایری و روستایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رضایی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: در قالب مراسم جشن ازدواج اسلامی، چندین سری جهیزیه بین زوج‌های جوان عشایری و روستایی توزیع شد.

وی با بیان اینکه ۵٠ نو عروس از ظرفیت این سری جهیزیه‌های اهدایی بهره مند شدند، تصریح کرد: تسهیل گری در ازدواج جوانان و ترویج ازدواج آسان در جامعه ضروری است.

رضایی افزود: در تأمین این جهیزیه‌ها، شناسایی و اهدای جهیزیه به زوج‌های جوان در مناطق بسیار محروم و حتی دورترین نقاط اجرایی شد.

رضایی با بیان اینکه در کنار حمایت‌ها برای تسهیل ازدواج. اشتغال زایی برای جوانان نیز مورد تاکید است، تصریح کرد: باید ترویج ازدواج آسان در سطح جامعه اجرایی شود تا رغبت جوانان برای ازدواج افزایش پیدا کند.

کد مطلب 5642462

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