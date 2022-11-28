محمدصادق دهنادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هفتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران در سال جاری علاوه بر استان تهران در پنج استان دیگر توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار شد.

دبیر هفتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران با بیان اینکه به منتخبان این رویداد تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان جوایز اهدا می‌شود تصریح کرد: این دوره از مسابقات همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و حضور تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در این رقابت‌ها و با هدف حمایت تیم ملی و کشف استعدادهای جوانان و نوجوانان در زمینه بازی‌های رایانه‌ای در استان‌های منتخب کشور برگزار می‌شود.

این مسئول ابراز کرد: بازی‌های ویدئویی ایران از اواخر آبان ماه در ۲ بخش حضوری بازی آفلاین فیفا و بخش ویژه بازی‌های موبایلی ایرانی به میزبانی استان‌های مازندران، اردبیل، قزوین، خراسان رضوی، خوزستان و تهران برگزار شد.

وی تاکید کرد: بخش حضوری بازی آفلاین فیفا با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و انجمن ورزش‌های الکترونیکی به صورت حضوری در بازیگاه‌های (گیم نت) منتخب هر استان به مدت ۳ روز برگزار می‌شود و برگزیدگان استانی در مرحله مسابقات کشوری شرکت می‌کنند.

این مسئول تصریح کرد: فوتبالیستارز،کات آف، منچیکو و کوییز ازجمله بازی‌های ایرانی حاضر در این لیگ هستند که مسابقات آن از طریق سایت تخصصی (baazico.ir) که به‌عنوان پلتفرم ویژه برگزاری مسابقات ورزش‌های الکترونیک توسط بنیاد طراحی، پیاده‌سازی و اجرا شده است.

دبیر هفتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران با اشاره به استقبال بانوان در این دوره از مسابقات تاکید کرد: بخش ویژه این مسئله استقبال و حضور پرشور بانوان قزوینی بود که استان قزوین را با سایر استان‌ها متفاوت می‌کرد.