تعریف ٩ پروژه عمرانی بزرگ مقیاس برای شهر صدرا

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد پرنیان بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با توجه به تشکیل شورای جدید شاهد هستیم که فضای همدلی میان ارکان شهری ایجاد شده و طی یک سال گذشته سه دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهری به همراه ١٣ دستگاه اتوبوس جدید دیگر به مجموعه حمل و نقل شهری شهر صدرا اضافه خواهد شد و تاپایان سال تعداد اتوبوس‌های شهری صدرا به ٣١ دستگاه می‌رسد.

وی ادامه داد: بیش از ١٠٠ میلیارد تومان دستگاه عمرانی شهری نیز برای شهر صدرا خریداری شده این در حالی است که با همکاری شورای شهر صدرا پنج زمین چمن مصنوعی ساخته شده که سه زمین به بهره‌برداری رسیده و دو زمین دیگر نیز به زودی به بهره برداری می‌رسد.

پرنیان خاطرنشان کرد: ٩ پروژه بزرگ مقیاس در شهر صدرا طراحی شد که از جمله این طرح‌ها می‌توان به ساختمان مرکزی شهرداری صدرا، ساختمان شورا، دو پارک شهری، آرامستان، سالن آمفی تئاتر، فرهنگسرا و دو پیاده رو می‌توان اشاره کرد.

به گفته شهردار صدرا براساس تخمین‌های صورت گرفته اعتبار لازم برای ایجاد این پروژه‌ها ۶٠٠ میلیارد تومان پیش بینی شده و مقرر شده تا این طرح‌ها به صورت مشارکت ۵٠ درصدی میان شهرداری و شرکت عمران اجرایی گردد.

عزیزی رئیس شورای شهر صدرا نیز گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که شهر صدرا داشته موضوع رشد جمعیت بوده از این رو در تلاش هستیم تا مشکلات در این حوزه را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: با توجه به پایش های صورت گرفته دستگاه‌های فرهنگی، آسیب‌های اجتماعی و ورزشی در شهر صدرا وظایف خود را انجام نداده‌اند و می‌توان این موضوع را حتی ترک فعل این گونه دستگاه‌ها عنوان کرد: ساماندهی میدان‌های ورودی شهر صدرا و زیباسازی این شهر و تخصیص ٣٠ میلیارد برای نوسازی آسفالت معابر نیز از دیگر طرح‌های است که در شهر صدرا در بودجه سال ١۴٠١ شهر صدرا دیده شده است.