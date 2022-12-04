به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید صفوی با بیان اینکه مرمت خانه‌های تاریخی با بررسی کارشناسی و با توجه به فرهنگ بومی دوران خاص خود انجام می‌شود، گفت: در این عملیات مرمتی، استحکام‌بخشی، حذف الحاقات اجرا شده گذشته، مرمت جرزها و ستون‌های آسیب دیده، اجرای کلات کشی چوبی ما بین پایه‌های آجری، مرمت در و پنجره‌های چوبی، حذف بخش‌های فرسوده آجری و اجرایی مجدد در حال انجام است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان افزود: خانه معینی توسط مالک و زیر نظر معاونت میراث فرهنگی در حال مرمت و احیا است. زیرا خانه‌های تاریخی به عنوان گنجینه ارزشمند از میراث فرهنگی جامعه دارای اثرات مثبتی بوده و می‌توانند به عنوان جاذبه‌های گردشگری مورد توجه قرار گیرند. این خانه در حد فاصل سبزه‌میدان تا امیرکبیر واقع در کوچه معینی است.

صفوی گفت: خانه‌های تاریخی زنجان مانند خانه توفیقی، خانه بهمنی، بنای خدیوی و خانه حکیمیان با معماری خاص خود امروز یادگار تاریخ و فرهنگ این شهر شده‌اند.