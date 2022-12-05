ارتباط تشنج با زوال شناختی سریع تر در مبتلایان آلزایمر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، دکتر «ایفره زوار»، نویسنده اصلی مطالعه و استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیا، گفت: «امیدواریم کنترل تشنج با تجویز داروهای ضد تشنج برای این بیماران، پیشرفت اختلالات شناختی را کاهش دهد.»

زوار در بیانیه‌ای از سوی انجمن صرع آمریکا افزود: «متأسفانه تشنج اغلب کمتر تشخیص داده می‌شوند، زیرا می‌توانند جزئی باشند و فرد فقط گیج به نظر برسد، از اینرو اعضای خانواده اغلب آنها را با نشانه‌های معمولی زوال عقل اشتباه می‌گیرند.»

در برخی از افراد، خیره شدن نشانه‌ای از تشنج است، در حالی که برخی دیگر ممکن است تکان‌های کنترل نشده بازوها یا پاهای خود را تجربه کنند.

محققان داده‌های سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ از ۳۹ مرکز تحقیقاتی بیماری آلزایمر را تجزیه و تحلیل کردند و تشخیص دادند که ۳۷۴ نفر (۱.۴٪) از بیش از ۲۶۰۰۰ بیمار مبتلا به زوال عقل، تشنج داشته اند.

این بیماران زمانی که زوال ذهنی شأن شروع شد به طور قابل توجهی جوان‌تر بودند، یعنی کمتر از ۶۳ سال در مقایسه با ۶۸ سال. آنها همچنین در سنین کمتر از ۷۳ سالگی در مقایسه با ۸۰ سالگی فوت کردند.

محققان دریافتند بیماران مبتلا به زوال عقل که تشنج داشتند بیشتر احتمال داشت که جهش ژنتیکی مرتبط با بیماری آلزایمر داشته باشند، دچار سکته مغزی یا آسیب مغزی شده باشند، افسردگی داشته باشند یا تحصیلات کمتری داشته باشند.

بیماران مبتلا به زوال عقل مبتلا به تشنج، اختلالات شناختی پیشرفته‌تری از جمله مشکلات فکری، ارتباط، درک و حافظه داشتند. آنها همچنین در فعالیت‌های اساسی روزانه از جمله غذا خوردن، حمام کردن، و لباس پوشیدن مشکل بیشتری داشتند.

محققان همچنین دریافتند که آنها بیشتر برای کمک فیزیکی به دیگران وابسته هستند.

زوار گفت: «ما می‌دانیم که بیماران مبتلا به زوال عقل بیشتر در معرض تشنج هستند، و افرادی که تشنج دارند بیشتر در معرض ابتلاء به زوال عقل هستند، اما هنوز یک سوال در مورد اینکه کدام یک باعث دیگری می‌شود وجود دارد.»

محققان می‌گویند تشنج در ۶۴ درصد از افراد مبتلا به زوال عقل رخ می‌دهد و افراد مبتلا به زوال عقل ۶ تا ۱۰ برابر بیشتر در معرض ابتلاء به تشنج هستند.