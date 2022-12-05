پای پلیس آمریکا به تیراندازی به نیروگاه های برق باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، تیراندازی فردی مسلح به دو نیروگاه برق در شهر مور واقع در کارولینای شمالی به نابودی بخش‌هایی حیاتی از تجهیزات این نیروگاه منجر شد. این حادثه همچنین باعث شد تا یکشنبه شب به وقت محلی حدود ۳۷ هزار نفر را در منطقه از برق محروم کند.

گفته شده انتظار می‌رود که تعمیرات این نیروگاه‌ها تا اواخر روز پنجشنبه طول بکشد و با کاهش دما به زیر صفر، مشکلات نیز بیشتر خواهد شد.

مقامات محلی از انگیزه فرد مسلح بی اطلاع هستند، اما مقام پلیس شهرستان مور، «رونی فیلدز»، در یک کنفرانس خبری گفت که اف بی آی در حال همکاری با بازرسان ایالتی است.

فیلدز به خبرنگاران گفت که شواهد موجود در صحنه حاکی از آن است که از سلاح گرم برای از کار انداختن تجهیزات نیروگاه برق استفاده شده است.

این مقام پلیس افزود: «هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را نپذیرفته و ما در حال بررسی همه راه‌ها هستیم.» او تاکید کرد که این حمله به وضوح هدفمند بوده و تصادفی نبوده است.

همچنین یک خبرنگار در شهر ساترن پینز گفت که پست‌های برق آسیب دیده‌اند و دیگر زیرساخت‌های نیروگاه‌ها هم به شدت آسیب دیده است.

حادثه تیراندازی مشکوک به نیروگاه‌های برق باعث شده تا کلاس‌های مدارس دولتی برای دوشنبه تعطیل شود و در شهر محل حادثه نیز روز یکشنبه وضعیت اضطراری از جمله منع عبور و مرور از ساعت ۹ شب یکشنبه تا ساعت ۵ صبح روز دوشنبه اعلام شد.

با نگاهی به یک قرن تیراندازی‌ها در آمریکا، می‌توان به این درک رسید که این نوع اقدامات خشونت‌بار هر ساله در حال افزایش بوده اما طی دهه اخیر به طور چشمگیری شدت پیدا کرده است.

این در حالیست که لابی پرقدرت اسلحه سازی در آمریکا از قدرت و نفوذ زیادی میان مقامات آمریکایی برخوردار است و پیشتر اجازه پیاده سازی قوانین ضد اسلحه را نداده و با آنها به شدت مقابله کرده است. موضوع آزادی حمل سلاح در آمریکا چندین کشته در هر روز در آمریکا برجای می‌گذارد.قدرت و نفوذ لابی‌های کارخانجات تولید سلاح در لایه‌های قدرت آمریکا، از مهمترین دلیل انفعال در مقابل کشتارهای کور و بی توجهی به به روزرسانی قوانین حمل سلاح گرم است.