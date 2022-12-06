سقف کارانه نیروهای متخصص را در مناطق محروم برداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۱۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، سوال فتح‌اله توسلی و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستورکار قرار گرفت.

بهرام عین‌اللهی گفت: ما در شروع کار در وزارت بهداشت و درمان، طرح عدالت و تعالی نظام سلامت را با شاخصه‌ها و زمان‌بندی‌های مشخصی نوشتیم و برای همه معاونان و مسئولان اجرایی قرار دادیم، بنابراین یک برنامه مشخصی داشتیم. در برنامه‌ای که در ابتدای کار ارائه کردم، مهمترین مسئله این بود که کرونا را بتوانیم تا بهمن ماه کنترل کنیم و این در حالی است که برخی در زمانی که تعداد مرگ و میرها بالای ۷۰۰ نفر بود، به این موضوع باور نداشتند اما با واکسیناسیون وسیع محقق شد.

وی بیان کرد: طرح دارویار را به عنوان اینکه بتوانیم تعارض منافع را برداریم و ارز ترجیحی به هدف اصلی که مردم هستند برسد، اجرا کردیم. این طرح بسیار موفقیت‌آمیز بود اما منافع برخی دچار خدشه شد و مقاومت‌هایی در این رابطه انجام شد اما همچنان در حال اجرا هستیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: در مورد افزایش نیروی انسانی در مناطق محروم، ما در درجه اول باید ماندگاری نیروهای متخصص در مناطق محروم را افزایش دهیم که این صرفاً مربوط به وزارت بهداشت و درمان نیست اما در مورد بخشی که به این وزارتخانه مرتبط است، سقف کارانه دریافتی نیروهای انسانی متخصص را در مناطق محروم برداشتیم که در پی آن هر چه کار کنند به آنها تعلق می‌گیرد که گامی در جهت تأمین نیروی انسانی متخصص در مناطق محروم است.

عین‌اللهی ادامه داد: درباره نیروهای تخصصی که امروز به استان‌های مختلف می‌روند، ما هر رشته تخصصی را با توجه به نیروهای مقیم در استان با اولویت مناطق محروم انجام دادیم. در سال جاری ۱۰ هزار پزشک و دندانپزشک و ۲۲۰۰ متخصص به مناطق محروم رفتند. مسئله مهم این است که ما بتوانیم ظرفیت‌ها را برای سال‌های آینده افزایش دهیم که در این راستا افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی به میزان ده هزار و ۸۰۰ دانشجو را امسال انجام دادیم. همچنین سهمیه جذب دستیاران را بالا بردیم و امسال برای اولین بار ۴ هزار نیروی تخصصی در تمام رشته‌ها پذیرفتیم و به صورت بومی ویژه نیز در حال گزینش ۵۰۰ نیروی اضافه هستیم تا بتوانیم در سال‌های آینده از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: امکاناتی که به استان‌ها داده می‌شود، بر اساس قوانین سطح‌بندی خدمات و منابع درمانی کشور بوده و بر این اساس امکانات توزیع شده است. در همین مدت ۱۳۲ دستگاه تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای گران قیمت توزیع شده که یک رکورد بی‌سابقه در وزارت بهداشت است. از این تعداد دستگاه‌ها، ۷۲ دستگاه سرمایه‌ای گران قیمت به مناطق کمتر برخوردار داده شد و بر اساس طرح عدالت و تعالی نظام سلامت انجام شده است.

عین‌اللهی گفت: بنده تاکنون ۷۶ سفر استانی به تمام مناطق محروم کشور داشته و به صورت حضوری نیازها و مناطق را مشاهده کردم. هدف اصلی ما تقویت شبکه‌های بهداشت و درمان کشور است و قطعاً بهداشت برای ما بسیار اهمیت دارد، به همین دلیل در این مدت ۸۵۰ پروژه بهداشتی به بهره‌برداری رسیده است که عمدتاً در مناطق محروم و کمتر برخوردار بوده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت بیمارستانی، تجهیز ۷۹ مرکز درمانی، تکمیل و افتتاح ۳۳ پروژه بیمارستانی انجام شده است، به گونه‌ای که از امروز تا پایان سال می‌توانیم هر هفته یک پروژه بیمارستانی نیمه کاره را افتتاح کنیم. همچنین ۱۶ پروژه اورژانس بیمارستانی، ۱۶ پروژه کلینیک ویژه، ۴ پروژه بلوک زایمانی، ۳ پروژه مرکز تشخیص و غربالگری سرطان، ۱۵ پروژه مسکن متخصصین و اقامتگاه پزشک و ۴۷ پروژه پایگاه اورژانس انجام شده است و تا پایان امسال نیز ۷۵۰۰ تخت بیمارستانی در مراکز دیگر افتتاح خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: ما پیگیر استخدام ۲۹ هزار پرستار و ۶۰ هزار نیروی سلامت از طریق سازمان اداری و استخدامی هستیم. تعهد دادیم در افزایش و جوانی جمعیت کار کنیم و در این راستا جلسات متعددی برگزار شد به گونه‌ای که می‌توان گفت این وزارتخانه در افزایش و جوانی جمعیت به صورت پیشرو عمل کرده است. پوشش بیمه همگانی سلامت مهمترین اقدامی بود که انجام شد. در مورد بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج با کمک مجلس مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان گذاشته شد و توانستیم صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج در شورای عالی بیمه سلامت را به تصویب برسانیم.