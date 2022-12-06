به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، کمیته عالیرتبه نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که تحقیقات خود درباره مشارکت دولت جو بایدن در توافق پشت پرده با عربستان با هدف کاهش قیمت نفت را آغاز کرده است؛ توافقی که گفته می‌شود به منظور کمک به دموکرات‌ها برای موفقیت در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر صورت گرفته است.

جیمز کومر، نماینده جمهوری‌خواه و عضو کمیته نظارت مجلس نمایندگان، در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نوشت: اگر دولت او (بایدن) با دولت‌های متخاصم برای مداخله پشت پرده در بازار، مشارکت داشته و همزمان امنیت ملی ما را به خاطر بهبود شرایط دموکرات‌ها در انتخابات (میان‌دوره‌ای کنگره) به خطر انداخته باشد، مردم آمریکا این حق را دارند که از آن مطلع شوند.

وی در این نامه به گزارش ماه اکتبر نشریه نیوریورک‌تایمز، اشاره کرده است؛ گزارشی که در آن به جزئیات تلاش بایدن در راستای متقاعد کردن سعودی‌ها برای تسریع و افزایش تولیدات نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پرداخته بود. بایدن در ماه ژوئن از سفر جنجالی خود به ریاض پرده برداشت؛ سفری که با وعده انتخاباتی وی درباره اجتناب از برقراری رابطه با عربستان منافات داشت. این سفر همزمان با تصمیم اوپک برای افزایش تولید نفت صورت گرفت.

با این حال، عربستان که به طور غیررسمی ریاست اوپک را برعهده دارد، به‌جای افزایش بیشتر تولیدات در ماه اکتبر، از کاهش تولیدت خبر داد؛ اقدامی که دولت بایدن در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، آن را «خیانت» توصیف کرد. به‌دنبال افزایش قیمت مصرف‌کننده در آمریکا با بیشترین سرعت در ۴۰ سال اخیر و افزایش بهای گازوئیل و سوخت دیزل در این کشور و رسیدن بهای آن به بالاترین رقم، تورم به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار، راه خود را به انتخابات میان‌دوره‌ای باز کرد و برای دموکرات‌های دردسرساز شد.

در پایان این انتخابات، جمهوری‌خواهان اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورده و این بدان معنا است که آنها دستورکار جلسات را تعیین خواهند کرد. به احتمال زیاد، کومر ریاست کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان را عهده‌دار خواهد شد.

جان کِربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید اذعان کرده است که دولت بایدن در ماه اکتبر از عربستان خواسته تا کاهش تولیدات را یک ماه و تا بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به تعویق بیندازد.