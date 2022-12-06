مسکو: نفت روسیه همیشه خریدار داشته و خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه با اشاره به تغییر سازوکار زنجیره‌های لجستیکی عرضه و تولید نفت، تاکید کرد که این موضوع فاجعه نبوده و نفت روسیه همواره مشتری داشته و خواهد داشت.

نواک گفت: نفت روسیه در بازارهای جهانی مشتری دارد؛ نفت خریدار خودش را پیدا می‌کند و روسیه بزرگ‌ترین عرضه‌کننده نفت بازارهای انرژی جهان است و نفت مسکو همواره تقاضا داشته و دارد.

وی افزود: بله، سازوکارهای لجستیکی عرضه و توزیع نفت دستخوش تغییر خواهد شد ولی از نظر ما این اتفاق فاجعه نیست.

به گفته نواک، روسیه باتوجه به شرایط مبهم جاری، ممکن است تولیدات خود را کاهش دهد اما این کاهش چندان زیاد نخواهد بود.

نواک تاکید کرد: ممکن است در شرایطی قرار بگیریم که در صورت نیاز، تولیدات نفت را کاهش دهیم و این گزینه را رد نمی‌کنیم و دلیل آن هم مبهم بودن شرایط است. در شرایط فعلی نوسان زیاد است. البته فکر نمی‌کنم حجم کاهش تولیدات چندان بالا باشد اما این احتمال را رد نمی‌کنیم.

او با اشاره به همکاری روسیه با تاجران کوچک‌تر نفت و استفاده از طرح‌های بیمه‌ای جدید، تاکید کرد: اعمال سقف قیمت برای نفت روسیه تنها به کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت و متعاقبا به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد.

وی اضافه کرد: ما سازوکارهایی که کشورهای مصرف‌کننده به عنوان روشی مصنوعی برای اعمال محدودیت قیمتی ارائه کرده‌اند را نمی‌پذیریم. آنها(اروپایی‌ها) با اعمال سقف قیمت به روش‌هایی غیربازاری، مرتکب اشتباه شده‌اند. این تصمیم حتی به افزایش بیشتر بهای نفت منجر خواهد شد.

اتحادیه اروپا هفته گذشته بر سر تعیین سقف ۶۰ دلاری برای هر بشکه نفت روسیه به توافق رسیدند؛ توافقی که از دیروز(دوشنبه) وارد فاز اجرایی شد. این سقف قیمت هر دو ماه یک بار بازنگری خواهد شد تا همواره ۵ درصد زیر شاخص آژانس بین‌المللی انرژی باقی بماند. گروه جی۷ به همراه استرالیا نیز، همزمان با توافق اتحادیه اروپا بر سر تعیین سقف قیمت ۶۰ دلاری برای نفت روسیه، با این تصمیم موافقت کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین گفت که مسکو آماده است تا به این تصمیم واکنش نشان داده و علاوه بر این، هرگز چنین توافقی را به رسمیت نخواهد شناخت.