نظارت بر اینترنت در آمریکا چگونه انجام می شود؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، «شین پینگ» در مقاله ای با عنوان «رسانه های اجتماعی ایالات متحده آمریکا، یا وزارت حقیقت؟» به بررسی آزادی رسانه های اجتماعی در ایالات متحده آمریکا پرداخته است. متن مقاله در ادامه می آید.

«ایلان ماسک» پس از تصاحب توییتر، در توییتی اعلام کرد: «پرنده آزاد شد». این اعلام ممکن است باعث خوشحالی برخی از کاربران شده باشد اما این شادی چیزی بیش از حباب خودفریبی نیست. فراتر از جریان عظیم نظرات آنلاین و چشمان بیدار پلتفرم هایی مانند توییتر و متا بعد از تصاحب توئیتر توسط ماسک، مقامات ایالات متحده آمریکا هرگز پلک نزده اند.

در ابتدا نگرانی مقامات آمریکایی در مورد پیام هایی بود که گفته می شد برای یکپارچگی انتخابات ایالات متحده آمریکا مضر است. در آستانه انتخابات ۲۰۲۰ طبق گزارش‌ها، سران غول‌های فناوری هر ماه با اف بی آی، وزارت امنیت داخلی و نمایندگان سایر سازمان‌های دولتی ملاقات می‌کردند تا درباره نحوه رسیدگی به اطلاعات نادرست در طول انتخابات بحث کنند. اکنون مشخص شده است که ماموران اف بی آی به صورت آنلاین به طور مخفیانه برای نفوذ به چت روم های شبکه های اجتماعی، انجمن های آنلاین و وبلاگ ها برای «تشخیص افراد و ورود به صفحه های شخصی آنها، از بین بردن و مختل کردن سازمان های تروریستی موجود و در حال ظهور» کار می کنند.

در واقع این اقدام شیبی لغزنده است. بعد از موضوع انتخابات، وزارت امنیت داخلی در آمریکا به زودی علاقه خود را به سایر زمینه ها معطوف کرد - مانند منشاء بیماری همه گیر کووید ۱۹، کارایی واکسن، عدالت نژادی، خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان، و ماهیت حمایت ایالات متحده آمریکا از اوکراین - همانطور که در اسناد افشا شده اخیر نشان داده شده است.

به نظر می رسد همه این اسناد به نوعی به شکست های حکومتی ایالات متحده آمریکا اشاره می کنند: آمریکا همچنان با تعداد موارد تایید شده کووید ۱۹ و تلفات آن پیشتاز است. آمریکایی های آفریقایی تبار مجبورند با خشونت پلیس به طور نامتناسبی زندگی کنند. میلیون‌ها افغان زندگی خود را در اثر جنگ ۲۰ ساله ایالات متحده آمریکا در افغانستان از دست داده اند و بسیاری از پسران و دختران آمریکایی در یونیفورم نظامی خدمت می کنند. در همین حال، آمریکایی های عادی درآمد، شغل، بیمه درمانی و احساس کنترل بر زندگی خود را از دست می دهند، درست همانطور که مقامات منتخب آنها میلیاردها دلار را برای تسلیح سربازان خارجی در جنگی دور در اروپا هدر می دهند.

در حالی که اطلاعات خاصی سانسور می‌شوند، برخی اطلاعات یا اطلاعات نادرست در ارتباط با آن موضوع - بزرگ‌نمایی می‌شوند. محققان رصدخانه اینترنت استنفورد و گرافیکا دریافته‌اند که حساب‌های رسانه‌های اجتماعی زیادی وجود دارد که به طور مداوم روایت‌هایی را مطرح می کنند که بر منافع ایالات متحده آمریکا و متحدانش تاکید داشته و با کشورهایی از جمله روسیه، چین و ایران مخالفت می‌کنند.

اخیرا کنگره ایالات متحده آمریکا ۵۰۰ میلیون دلار جهت تولید مطالب علیه چین برای مخاطبان خارج از کشور اختصاص داد. جهت توجیه این اقدامات؛ اغلب از امنیت ملی صحبت به میان می آید. سوال دقیقاً این است که سانسور آزادی بیان و استانداردهای دوگانه در مورد رفتار اطلاعات چگونه به امنیت ملی ایالات متحده کمک می کند؟

باید گفت نظارت بر اینترنت در حال حاضر برای مقامات ایالات متحده امری حیاتی است. در ماه آوریل، دولت بایدن یک هیئت نظارت بر اطلاعات نادرست را زیر نظر وزارت امنیت ملی راه اندازی کرد، اگرچه به دلیل عدم شفافیت دستورات و اضافه کاری اداری، چهار ماه بعد لغو شد. اما دولت ایالات متحده آمریکا لژیونی از کدنویسان در بخش خصوصی دارد که اهداف و نیات آن را اجرا می کنند. گزارش شده است که فیس‌بوک پورتال ویژه‌ای برای مقامات دولتی ساخته است که محتوای حساب کاربران را در صورت لزوم خنثی کرده یا از بین می برند. پلتفرم‌های دیگری نیز وجود دارند که الگوریتم‌های خود را برای حمایت از تلاش‌های دولت برای حذف «اطلاعات نادرست» تنظیم می‌کنند.

به گفته «هیلاری کلینتون»، وزیر امور خارجه سابق، آمریکا زمانی با افتخار اعلام کرد که شبکه های اطلاعاتی به مردم کمک می کنند حقایق جدید را کشف کنند و دولت ها را مسئول تر می کنند. اکنون، رهبران سیاسی آمریکا با چنان ترسی مواجه اند که بیان آزادانه خود را برای مردمشان خطرناک می دانند، یا بیان حقیقت چه در مورد خود ایالات متحده آمریکا و چه در مورد سایر کشورها را خطرناک می پندارند. مردم آمریکا برای آزادی های خود به پاسخ نیاز دارند. اما اساسی ترین سوالی که باید پرسید این است که آیا دموکراسی آمریکایی هنوز زنده است یا خیر؟