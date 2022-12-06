تاجر پارچه دستگیر شد/ واردات و صادرات بهانه کلاهبرداری بود

سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: شخصی به پلیس فتا پایتخت مراجعه کرد و مدعی شد قصد سرمایه گذاری در پروژه واردات و صادرات پارچه در فضای مجازی را داشته که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.

رئیس پلیس فتا پایتخت توضیح داد: پرونده اولیه تشکیل شد و شاکی در اظهاراتش عنوان داشت یک ماه قبل در یکی از شبکه‌های اجتماعی مشغول جستجو بودم که با فردی ناشناس آشنا شدم، این فرد که بسیار خوش صحبت بود خود را از اشخاص با نفوذ معرفی کرد و مدعی بود با یک سرمایه گذاری مطمئن می‌تواند سرمایه ام را چندین برابر کند.

وی افزود: شاکی در ادامه اظهار داشت پس از مدتی که از آشنایی من و این فرد گذشت وی به من پیشنهاد سرمایه گذاری در پروژه واردات و صادرات پارچه را داد و بنده هم با اعتمادی که به او پیدا کرده بودم مبلغ یک میلیارد ریال به حساب او واریز کردم اما پس از واریز تلفن همراهش را خاموش کرد و دیگر خبری از او نداشتم و متوجه شدم از من کلاهبرداری کرده است.

این مقام انتظامی بیان نمود: بررسی موضوع کلاهبرداری به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات خود را آغاز کردند و با تحقیقات صورت گرفته و اقدامات خاص پلیسی موفق شدند مجرم را در فضای مجازی شناسایی کنند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به افزایش تعداد شکات در حین بررسی پرونده خاطر نشان کرد: بعد از به دست آمدن اطلاعات هویتی این کلاهبردار اینترنتی برای پلیس و پس از تشریفات قضائی متهم در یکی از مناطق جنوبی تهران توسط تیم عملیات پلیس فتا پایتخت دستگیر شد.

وی ادامه داد: مجرم پس از مواجهه با ادله دیجیتال ضمن پذیرفتن جرم خود گفت با هویت‌های جعلی و جستجو در فضای مجازی سوژه‌های خود را انتخاب می‌کردم و با صمیمی شدن با آنها و صحبت‌های اغنا کننده این افراد را ترغیب به سرمایه گذاری می‌کردم و پس از کلاهبرداری از فضای مجازی محو می‌شدم

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه با اعتراف صریح متهم ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده حدود ده میلیارد ریال برآورد شده توصیه کرد: به هویت‌ها در فضای مجازی اعتماد نکنند و قبل از سرمایه گذاری از طریق فضای مجازی شناخت کافی از طرف مورد معامله را داشته باشند و تا حصول اطمینان از اطلاعات شغلی و هویتی طرف مقابل از هرگونه واریز وجه خودداری نمایند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک با مراجعه به سایت www.cyberpolice.ir موارد را گزارش کنند.