کشف کالاهای قاچاقی که با «خودروهای شوتی» به تهران آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هدایت بهرامی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در راستای پایش و کنترل بازار و جلوگیری از قاچاق و احتکار کالا، مأموران پایگاه جنوب این پلیس موفق شدند کارگاهی را در جنوب تهران که به انبار دپوی انواع کالای قاچاق تبدیل شده بود، کشف کنند.

وی عنوان داشت: در ادامه تحقیقات مشخص شد کالاها به صورت شبانه با استفاده از خودروهای شوتی به این کارگاه در محدوده مهدی آباد منتقل و دپو شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشاره به اینکه کاراگاهان پس از هماهنگی‌های قضائی از کارگاه مذکور بازدید کردند افزود: در این رابطه ۶ هزار و ۱۶۰ عدد عینک، ۲۴۸ دستگاه تلفن، ۶ دستگاه ازون تراپی، ۱۵ هزار و ۱۵۵ عدد لوازم جانبی موبایل و ۴۴۰ کیلوگرم غذای حیوانات خانگی کشف شد.

این مقام انتظامی به پلمب کارگاه و دستگیری مالک اشاره کرد و گفت: کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مبارزه با قاچاق کالا موجب رونق تولید و کاهش بیکاری می‌گردد و از اهم وظایف این پلیس است از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.