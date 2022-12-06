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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۳:۴۸

کارآگاه بهرامی خبر داد؛

کشف کالاهای قاچاقی که با «خودروهای شوتی» به تهران آمدند

کشف کالاهای قاچاقی که با «خودروهای شوتی» به تهران آمدند

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۲۲ هزار قلم کالای قاچاق در جنوب تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هدایت بهرامی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در راستای پایش و کنترل بازار و جلوگیری از قاچاق و احتکار کالا، مأموران پایگاه جنوب این پلیس موفق شدند کارگاهی را در جنوب تهران که به انبار دپوی انواع کالای قاچاق تبدیل شده بود، کشف کنند.

وی عنوان داشت: در ادامه تحقیقات مشخص شد کالاها به صورت شبانه با استفاده از خودروهای شوتی به این کارگاه در محدوده مهدی آباد منتقل و دپو شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشاره به اینکه کاراگاهان پس از هماهنگی‌های قضائی از کارگاه مذکور بازدید کردند افزود: در این رابطه ۶ هزار و ۱۶۰ عدد عینک، ۲۴۸ دستگاه تلفن، ۶ دستگاه ازون تراپی، ۱۵ هزار و ۱۵۵ عدد لوازم جانبی موبایل و ۴۴۰ کیلوگرم غذای حیوانات خانگی کشف شد.

این مقام انتظامی به پلمب کارگاه و دستگیری مالک اشاره کرد و گفت: کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مبارزه با قاچاق کالا موجب رونق تولید و کاهش بیکاری می‌گردد و از اهم وظایف این پلیس است از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

کد مطلب 5648400

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