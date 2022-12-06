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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۵:۱۸

هشدار قاضی‌القضات خراسان شمالی؛

افرادی که اصناف را تهدید می‌کنند بدون اغماض مجازات می‌شوند

افرادی که اصناف را تهدید می‌کنند بدون اغماض مجازات می‌شوند

بجنورد- رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: معدود افرادی اصناف را به روش‌های مختلف تهدید می‌کنند که دستگاه قضایی با این افراد بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا براتی زاده صبح سه شنبه در شورای قضائی خراسان شمالی اظهار کرد: روز دانشجو، تداعی کننده مبارزات ضداستکباری دانشجویانی است که با الهام از مکتب ظلم ستیزانه اسلام ناب محمدی هیچگاه اجازه ندادند و نخواهند داد دشمنان و معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بتوانند در مسیر حق طلبانه انقلاب اسلامی، انحراف ایجاد کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به تلاش دشمن در راه اندازی اعتصابات سراسری، گفت: معدود افرادی کسبه، کامیون داران و اصناف را به روش‌های مختلف تهدید می‌کنند که در این موارد دستگاه قضائی کوتاه نخواهد آمد و یقیناً شناسایی، دستگیری و محاکمه متهمان را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

براتی زاده گفت: دستگاه قضائی با افرادی هستند که عالماً و عامداً قوانین و مقررات جاری را زیرپا می‌گذارند و باعث اخلال در نظم و آرامش عمومی و یا اختلال در نظام اقتصادی می‌شوند بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.

وی با اشاره به مشکلات حوزه نان و آرد، گفت: کارگروه ویژه «آسیب شناسی و رفع مشکلات حوزه آرد و نان» تشکیل می‌شود.

کد مطلب 5648533

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