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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۱۴

وزیر علوم در پیام روز دانشجو عنوان کرد:

اعتنا و اعتماد به جامعه‌ دانشگاهی همواره اولویت نظام بوده است

اعتنا و اعتماد به جامعه‌ دانشگاهی همواره اولویت نظام بوده است

وزیر علوم گفت: اعتنا و اعتماد به جامعه‌ دانشگاهی اولویت نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده، و منش و روش دانشجویانِ صدیق خود را حتی در مقاطع انتقادی ارزشمند می داند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری به مناسبت ۱۶ آذر پیامی صادر کرد که به این شرح است: آفرینش و بازآفرینی، آرمان دانش است و دانشجو با درک درستی‌ها و راستی‌ها بدین آرمان، زندگی می‌بخشد و مدینه‌ای از عزت و عظمت را بنا می‌گذارد که مویدِ انتساب انسان به اشرف المخلوقات باشد که رستنگاه دانش به گواه کتاب‌الله، خاک خجسته‌ی دین است که آموزه‌ی همه‌ی ادیان توحیدی، معرفت خویش و خداوند است. این آرمان از گذشته‌ی گرانمایه‌ی میراث‌داران علم تا به روزگار گرانقدر ما که مملو از مواهب و مفاخر دانش است، قد برافراخته و افتخار آفریده است و ایران سربلندِ امروز به میمنت معنویت دینی و مرجعیت علمی، نامی باشکوه و سزاوار در جهان دارد.

دستاورد این هم‌بودگی دین و دانش، پرورش نسلی‌ست که در پرتو وحدانیت مقصدی جز عدالت و آزادی و مقصودی جز نفی نظام‌های استبدادی ندارد که علاوه بر یگانه‌عالمان تاریخ ایرانی دانش می‌توان به حماسه‌ی همیشه‌ی دانشجویان شهید دانشگاه تهران اشاره کرد که در سنگر دانش و در مبارزه‌ی با نظام مستبد طاغوت، به شهادت رسیدند و تاریخِ شهادت خویش را سرآغاز حضور آگاهانه‌ی دانشجویان در مبارزات اجتماعی مردم رقم زدند. روزی عظیم که روز به روز به عزتِ دانش و عظمت دانشجویان افزوده و بار مسئولیت اصحاب علم و خادمان دانش را خطیرتر کرده است.

توسعه جمعیت دانشجویان، عدالت آموزشی، افزون‌سازی اماکن دانشگاهی و ارتقا نظام علمی کشور در این سال‌ها، اعتزاز ملتی‌ست که با اعتماد به سرمایه‌های نسلی خویش، دشوارترین آزمون‌ها هم‌چون جنگ تحمیلی و تحریم‌های خصمانه را با پیروزی پشت سر گذارده است و در این افتخار و آبرومندی، سهم سزاواری از آنِ دانشجویان و دانشگاه‌ست که فضیلت فرهنگی روزگار ما محسوب می‌شود.

اعتنا و اعتماد به جامعه دانشگاهی که پیش‌قراول همه‌ی مطالبات اجتماعی و تصحیح الگوهای شهروندی بوده‌اند، اولویت نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است و پیوسته، منش و روش دانشجویانِ صدیق خود را حتی در مقاطع انتقادی ارزشمند دانسته و مبتکرانه آن را موجب صیانت و سیادت اجتماعی معرفی کرده است و همواره از آن به عنوان اقتدار حاکمیت و احترام محیط‌های دانشگاهی یاد کرده است.

خود را به عنوان خدمتگزار آموزش عالی این سرزمین مکلف می‌دانم که صدای صلابت و سعادت علمی فرزندان فرهیخته‌ام باشم و با هر چه بضاعت دارم در صعود به قلل رفیع دانش و فن‌آوری تلاشی مضاعف ایفا کنم که معتقدم این خدمت می‌تواند خلعتی آبرومند برای من و همکارانم در ایام کوتاه مسئولیت باشد.

با فروتنی تمام این روز عزیز را به دانشجویان آگاه که آتیه‌سازان امروز و فردای این سرزمینند تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و چشم آن دارم که در این طریق دشوار به هوشیاری و سعه‌ی صدر، کارنامه‌ای درخشان بیافرینند و نومیدی حسودان و بدخواهان انقلاب را دوچندان نمایند که جز به دانش و دین نمی‌توان راه رستگاری را جست‌وجو کرد. چنان که خداوندگار سخن فرموده است:

تو را دانش و دین رهاند درست

در رستگاری ببایدت جست

و گر دل نخواهی که باشد نژند

نخواهی که دائم بوی مستمند

به گفتار پیغمبرت راه جوی

دل از تیرگی‌ها بدین آب شوی

کد مطلب 5648577
زهرا سیفی

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