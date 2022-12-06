۲۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در فارس بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ٢۵۶ هزار و ٢۶۴ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۶۱ هزار و ٧٧٠ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ٨٢٨ هزار و ٣٩ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۳۳ هزار و ١٠۵ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون ۴۲۸ هزار و ٢٢۵ مورد تست سریع انجام شده و ۱۲۸ هزار و ۶۶۵ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ٢٣ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ١۵۴ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ١٨ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته، موردی جدید فوت ناشی از کووید ۱۹ در فارس گزارش نشده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، هشت هزار و ۱۶۷ نفر است.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۵۳ هزار و ۵۶۴ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند. د

در زمان حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب چهار دوز، به هشت میلیون و ۲۸۴ هزار و ٣٣۴ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۳۴ هزار و ٧٣٠ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۴۱ هزار و ۷۴۹ دوز نوبت دوم، یک میلیون و ۵۷۵ هزار و ٣۶٠ دوز نوبت سوم و ۱۳۲ هزار و ۴٩۵ دوز یادآور واکسن بوده است.