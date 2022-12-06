به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی، سه شنبه شب در جریان سفر خود به استان یزد در نشستی خبری با بیان اینکه یزد مردمی فرهنگ دوست دارد و مسئولان آن نیز دغدغه کتاب و کتابخوانی دارند، اظهار داشت: معتقدیم با توجه به گستردگی شبکه کتابخانه های عمومی که بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ کتابخانه را در بر می‌گیرد، اگر بخواهیم موضوعات مربوط به این حوزه را به طور دقیق پیش ببریم، نیاز به ارتباط پایدار و پیش برنده در استان‌ها داریم.

وی افزود: شغل و حرفه کتابداری متفاوت با حرفه کارمندی است و کتابدار، خدمت رسان فرهنگی در کتابخانه به شمار می‌رود.

رمضانی ادامه داد: یکی از اولویت‌های ما به لحاظ عملیاتی و اجرایی تکمیل دو بال در کتابخانه های عمومی است؛ اول کتابخانه های عمومی به عنوان مرکز پیش برنده فرهنگ در مرکز استان و دیگری توسعه کتابخانه های سیار که استاندار یزد در زمینه توسعه کتابخانه های سیار قول مساعدت داده است.

خرید خودرو از استان تجهیز با نهاد کتابخانه های عمومی

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی افزود: هر تعداد خودرویی که در استان برای کتابخانه سیار خریداری شود، تجهیز آن توسط نهاد کتابخانه های عمومی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: طرحی با محوریت آموزش و پرورش مدنظر نهاد کتابخانه های عمومی است که استاندار یزد برای اجرای پایلوت این طرح در استان یزد قول مساعد داد.

رمضانی بیان کرد: از نظر شبکه‌های کتابخانه های عمومی در کشور و منطقه در وضعیت قابل قبولی هستیم و جایگاه ما در مقایسه با کشورهای همسایه جایگاه مناسبی است و در آسیا رتبه پنجم را داریم.

ایران از کشورهای پیشرو در ارائه خدمات کتابخانه ای

وی عنوان کرد: ایران جزو کشورهای پیشرو در حوزه ارائه خدمات متنوع در کتابخانه های عمومی است و از شاخص‌های این برتری می‌توان به ارائه خدمات به ناشنوایان و نابینایان و اقشار مختلف، راه اندازی کتابخانه های بدون کتاب بعد از کشور سوئد و … اشاره کرد.

رمضانی، توجه به مسئله کودک و نوجوان در کتابخانه ها را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: به سمت توسعه کتابخانه های مخصوص کودک و نوجوان حرکت می‌کنیم و ۱۳ کتابخانه تخصصی کودک در کشور داریم که با عنوان «هدهد سفید» فعالیت می‌کنند.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: مسئله عمومی سازی مطالعه را با جدیت دنبال می‌کنیم و معتقدیم با ظرفیت کتابخانه های عمومی می‌توانیم مطالعه را در جامعه عمومی کنیم.

وی نقش رسانه‌ها را در حوزه کتاب و کتابخوانی و کتابخانه های عمومی بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: رسانه‌ها هم از نظر پیگیری وعده‌ها و هم در زمینه فرهنگ سازی در زمینه مطالعه حائز رتبه برتر است.

توجه جدی به کتابخوانی کودک تنها راه عمومی سازی کتابخوانی

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی تاکید کرد: هیچ گریزی از عمومی سازی کتابخوانی و ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور نداریم مگر اینکه توجه جدی به حوزه کتاب کودک نشان دهیم.

رمضانی یادآور شد: کتابخانه ها یک دستگاه عمومی خدمت محور هستند و توجه به عضومحوری از رویکردهای ما به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: استان یزد در زمینه تعداد کتابخانه ها، ۸۰ درصد سند چشم انداز و در زمینه سرانه فضا ۵۰ درصد برنامه چشم انداز توسعه را محقق کرده است اما از نظر عضویت حدود ۲۰ درصد محقق شده است.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی هیچ گریزی از عمومی سازی کتابخوانی و ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور نداریم مگر اینکه توجه جدی به حوزه کتاب کودک نشان دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پوشش کتابخانه ای در مناطق گسترده کشور نظیر یزد و سیستان و بلوچستان بیان کرد: مدل خدمت رسانی در این استان‌ها، مدل کتابخانه ای سیار است.

پرداختی دولت و نیم درصد عوارض شهرداری کفاف حقوق کارکنان کتابخانه ها را نمی دهد

رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مشکلات معیشتی کتابداران اظهار داشت: دریافتی کتابداران و همکاران ما در نهاد کتابخانه ها پایین است و در حال حاضر کل پرداختی حقوق ما ۷۵ میلیارد تومان است که پرداختی دولت و نیم درصد عوارض شهرداری کفاف همین میزان را نیز نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه بی پولی مشکل اصلی ماست، افزود: در زمینه منابع ابتدای سال جاری اقداماتی انجام دادیم و سعی کردیم به سمت تأمین منابعی برویم که مورد استقبال و کاربردی باشد.

رمضانی ادامه داد: مدل اداره کتابخانه های عمومی بر اساس قانون فعلی تلفیقی از مدل اداره آمریکا و اروپاست بنابراین خدمات کتابخانه های عمومی جزو خدمات شهرداری‌ها به شمار می‌رود.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی بیان کرد: شهرداری‌ها در این زمینه اهتمامی نسبت به پرداخت نداشتند و یک سال اعلام شد که خزانه برداشت می‌کند و بعد از آن در سال ۹۴ در مجلس مصوب شد که اگر شهرداری‌ها اقدام نکردند خزانه راسا نسبت به برداشت این پول از حساب شهرداری‌ها و واریز آن به نهاد کتابخانه ها اقدام کند.

رمضانی ادامه داد: اگر شهرداری به تعهد خود عمل نکند از حساب آن برداشته می‌شود.

وی بیان کرد: ما مجری هیچکدام از پروژه‌ها نیستیم و ما پیگیری کننده به عنوان بهره بردار هستیم هم وزن عددی که وزارت ارشاد برای پروژه‌ها اعتبار گرفته، برای کتابخانه ها اعتبار گرفته ایم و به جد پیگیر این موضوع هستیم.