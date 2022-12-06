کانادا سه تاجر سرشناس هائیتی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت کانادا دارایی های سه تاجر سرشناس اهل هائیتی را به توقیف خود در می آورد.

دولت کانادا امروز سه شنبه اعلام کرد که تمامی دارایی سه تاجر سرشناس هائیتی را که اتهام حمایت از باندهای مسلحانه این کشور، مسدود خواهد کرد.

بنا به بیانیه وزارت خارجه کانادا، تحریم های دولت اوتاوا «گیلبرت بیگیو» رئیس گروه صنعتی «جی بی گروپ» و همچنین «رینولد دیب» و «شریف عبدالله» از سران برجسته تجاری در هائیتی را هدف قرار می‌دهد.

در بخشی از بیانیه وزارت امور خارجه کانادا آمده است: کانادا دلایلی دارد که بر مبنای آن معتقد است این افراد از موقعیت خود به عنوان اعضای برجسته نخبگان اقتصادی در هائیتی برای حفاظت و کمک به فعالیت‌های غیرقانونی گروه های جنایتکار مسلح استفاده کرده اند. بنا به این بیانیه این افراد از طریق پولشویی و سایر اقدامات فساد به این گروه های مسلحانه کمک کرده اند.