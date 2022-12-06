۷۵ درصد سدهای هرمزگان آبگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید کمالی در بازدید از سدهای هرمزگان بیان داشت: حجم سد استقلال میناب ۲۴۰ میلیون مترمکعب است که بنابر آمارها تاکنون میزان ذخیره آب این سد ۱۴۰ میلیون مترمکعب برابر با ۵۸ درصد رسیده است.

وی عنوان کرد: سد شمیل و نیان نیز با ظرفیت ۹۸ میلیون مترمکعب، بیش از ۲۹ میلیون مترمکعب و سد سرنی میناب با ظرفیت ۴۵ میلیون مترمکعب هم ۲۹ میلیون مترمکعب روان آب در خود ذخیره کرده است.

معاون حافظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای هرمزگان تصریح کرد: سد جگین در شهرستان بشاگرد ۲۱۰ میلیون مترمکعب ظرفیت دارد که تاکنون ۱۸۴ میلیون مترمکعب معادل ۸۷ درصد آن آبگیری شده است.

کمالی ابراز داشت: پنج سد بزرگ و مهم استان هرمزگان باتوجه به اینکه همچنان ظرفیت ذخیره آب آن‌ها تکمیل نشده است، در بارندگی‌های پیش رو در روزهای پایانی پاییز و همچنین زمستان آماده آبگیری هستند.

گفتنی است ظرفیت سد استقلاب میناب ۲۴۰ میلیون مترمکعب، سد سرنی ۴۵ میلیون مترمکعب، سد شمیل و نیان ۹۸ میلیون مترمکعب و سد جگین ۲۱۰ میلیون مترمکعب است.