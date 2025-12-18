آخرین وضعیت سدهای هرمزگان تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین طبسی اظهار کرد: با توجه به خشکسالی‌های شدید سال‌های اخیر که منجر به خشک‌شدن و خروج بخشی از سدهای مهم استان از مدار بهره‌برداری از جمله سدهای استقلال، سرنی و شمیل و نیان شده بود، خوشبختانه در پی بارندگی‌های اخیر ناشی از فعالیت سامانه سودانی که از اواسط هفته جاری استان هرمزگان را تحت تأثیر قرار داده است، شاهد آبگیری مجدد مخازن سدهای مهم استان هستیم.

وی افزود: این سدها نقش بسزایی در تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت استان دارند و بارش‌های اخیر موجب بهبود وضعیت ذخایر آبی آن‌ها شده است. بر این اساس، تاکنون میزان پرشدگی سد شمیل و نیان به ۴۶ درصد، سد استقلال به ۲۶ درصد، سد سرنی به ۱۷ درصد و سد جگین به ۵۵ درصد رسیده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان همچنین تصریح کرد: با توجه به تداوم فعالیت این سامانه بارشی در سطح استان و بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، در صورت ادامه بارندگی‌ها در روزهای جمعه و شنبه، انتظار می‌رود شاهد افزایش بیشتر حجم آبگیری مخازن سدهای استان باشیم.