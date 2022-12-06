پنج کردستانی به اردوی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور دعوت شدند

جمشید خیرآبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی نونهالان کشور از ۱۷ آذر به میزبانی تهران آغاز به کار خواهد کرد.

وی افزود: با اعلام فدراسیون کشتی اردوی تیم ملی کشتی نونهالان در رشته آزاد با حضور ۵۰ کشتی گیر طی روزهای ۱۷ لغایت ۲۰ آذر در سالن کشتی شهید ابراهیم هادی تهران برگزار می‌شود.

خیر آبادی خاطرنشان کرد: اولین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان نیز با حضور ۵۵ کشتی گیر از روز ۲۲ آذر در سالن شهید ابراهیم هادی آغاز و تا ۲۵ آذر ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: «کامیار شیخی» و «آرسام مولودی» در وزن ۷۵ کیلوگرم به عنوان ورزشکار و «مصطفی شجیعی» نیز در کسوت مربی به این مرحله از اردوی ملی پوشان نونهالان رشته کشتی آزاد دعوت شده اند.

خیرآبادی اظهار داشت: همچنین در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نیز «سانان معروفی» در وزن ۷۵ کیلوگرم به عنوان ورزشکار و «فواد نیک بین» در کسوت مربی به نمایندگی از کردستان حضور پیدا می‌کنند.