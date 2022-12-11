رمانی درباره گروه‌ صف و سازمان پیکار منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «فصل بی هراسی» نوشته محمد حسین فاضل بهتازگی توسط شرکت چاپ و نشر بین الملل منتشر و راهی بازار نشر شده است.
در میان فضای مهآلود سالهای منتهی به انقلاب اسلامی، گروههای مبارزی سر برآورده بودند که هر کدام ادعای سردمداری مبارزه با رژیم پهلوی داشتهاند. گروههایی از اسلامیان افراطی تا کمونیست که طیف گستردهای را در این میان شامل میشد. آنقدر زیاد بودند و ادعاهایشان را با قرآن و روایات تزئین کرده بودند که معلوم نبود کدام یک دلسوز واقعی مردم و کدام یک فقط به خاطر تخلیه شور و هیجان جوانیشان دست به اسلحه برده و میکشتند و کشته میشدند.
رمان «فصل بیهراسی» رمانی است با موضوع انقلاب و پیرامون حوادث تلخ و شیرین ماه آخر ۱۳۵۶. این کتاب درباره جوانی به نام علی است که از کارهای انقلابی فراری است و بهشدت از این فضا میترسد، ولی ناخواسته بنا بر وصیت یکی از دوستانش پایش وسط گروههای مختلف مبارز باز میشود.
رمانی پر ماجرا و پر از زدوخورد و تعقیبوگریز و نفسگیر درباره یکی از حساسترین زمانهای تاریخ ایران. رمان، مخاطب را همراه شخصیتهای داستان به نفسنفس زدن میاندازد و در لابهلای این زدوخوردها به دنبال حقیقت است و به پشت پرده این گروهها سرک میکشد و آنها را از نزدیک میبیند. گروه «صف» به فرماندهی شهید محمد بروجردی در یک طرف و سازمان پیکار که باقیمانده سازمان مجاهدین خلق بعد از تئوری رکود و کودتا بر علیه تقی شهرام تشکیل شده بود، دو طرف این درگیری هستند و سازمان مخوف ساواک که همیشه و در همه حال در صحنههای درگیری حضور دارد و حریفی قدرتمند است که عیار مبارزان را نشان میدهد.
نویسنده سعی کرده با پژوهش عمیق به زمان و مکان و جو جوشوخروش آن زمان آشنایی پیدا کند و به مخاطب تصویری واقعی از آن موقعیت را بدهد. هدف نویسنده نشان دادن راه و بیراه در فضای مهآلود آن سالها به مخاطب است و بدون اینکه از داستانگویی عدول کند، در خلال داستان، وقایع و حوادث و خردهماجراها را با شخصیتهایی که هر کدام از آنها دلیل محکمی برای دوست داشته شدن دارند، نشان میدهد. شخصیتهایی که هر یک با درد و رنجهایی عمیق، اما با انتخاب خود در راهی پرخطر قدم میگذراند و انتهای آن چیزی جز شهادت یا وادادن نیست و انتخاب آخر بازی فقط در اول آن تعیین میشود. با اینکه نشانههایی برای برگشت و توبه به راه درست هست اما برخی نمیبینند و بر راه نادرست خود اصرار دارند و برعکس، لذتهایی برای راههای منحرف هست که میتوان به راحتی دست دراز کرد و آن را به چنگ آورد که باز اصرار بر راه درست سرنوشت بازی را تعیین میکند.
محمدحسین فاضل دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشکده صداوسیما در رشته ادبیات نمایشی است، در کارنامه خود چندین فیلمنامه و فیلمنامه کوتاه و داستان کوتاه دارد و چند فیلم کوتاه را نیز کارگردانی کرده است. او چند سالی است که به طور متمرکز روی داستان و رمان کار میکند.
این کتاب در ۲۲۸ صفحه و شمارگان ۱۰۰۰ نسخه عرضه شده است.
نظر شما