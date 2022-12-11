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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۷

شب تلخ ملی پوش ایرانی فوتسال در اسپانیا باوجود گلزنی

شب تلخ ملی پوش ایرانی فوتسال در اسپانیا باوجود گلزنی

تیم فوتسال واین آلبالی اسپانیا باوجود گلزنی بازیکن ایرانی خود در هفته سیزدهم لیگ اسپانیا شکست سنگینی خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتسال اسپانیا شب گذشته تیم واین آلبالی والدپنیاس با حضور سعید احمدعباسی بازیکن ایرانی خود به مصاف تیم پرافتخار اینتر مووی‌استار رفت. این بازی با نتیجه پرگل ۴ بر ۱ به سود اینتر به پایان رسید.

سعید احمدعباسی که هفته گذشته موفق به گلزنی برای والدپنیاس شده بود، در این مسابقه هم تک گل تیمش را در دقیقه ۱۷ وارد دروازه اینتر کرد اما نتوانست مانع از این باخت سنگین بشود.

در دیگر بازی این هفته، تیم پالما با حضور حسین طیبی ملی پوش ایرانی خود با نتیجه ۴ بر ۲ تیم رئال بتیس را شکست داد.

همچنین جدال تیم‌های بارسلونای صدرنشین و کارتاخنا با پیروزی ۸ بر ۱ بارسلونا به پایان رسید.

به این ترتیب بارسلونا با ۳۱ امتیاز جای خود را در صدر جدول تثبیت کرد. پالما با ۲۷ امتیاز به رده دوم رسید و کارتاخنا با ۲۵ امتیاز در رده سوم قرار گرفت. تیم آلبالی هم با ۱۹ امتیاز ششم است.

کد مطلب 5651903

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