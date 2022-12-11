فعالیت شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی کردستان گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اسکندری شنبه شب در جلسه هم اندیشی کشاورزی دانش بنیان که با حضور مخترعین، نخبگان و شرکت‌های فناور دانش بنیان استان در سنندج برگزار شد بر لزوم استفاده از استعداد و توانایی جامعه نخبگان در حوزه‌های مختلف کشاورزی تأکید کرد.

وی افزود: تنها ۱۹ درصد از تنها شش درصد از شرکت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند که انتظار می‌رود بر فعالان این عرصه افزوده شود.

اسکندری خاطرنشان کرد: استان کردستان در زمینه تولید محصولات کشاورزی ششمین استان کشور است و این خود می‌طلبد توجه به زیرساخت‌های بنیادی و استفاده از شرکت‌های فناور در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی می‌خواهد به عنوان متولی امر تولید غذای جامعه با همفکری نخبگان کشاورزی روش‌های نوین و فن آوری های داخلی را به کار گرفته و گامی مهم در افزایش تولید بردارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با بیان اینکه اشتغال آفرینی و دانش بنیان، دو مؤلفه مهم تولید ملی هستند، افزود: بررسی آمارهای اشتغال کشور نشان دهنده این است که بخش عمده مشکل کشور در زمینه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بوده و هر چه مقاطع تحصیلی بالاتر می‌رود، متأسفانه نرخ اشتغال هم کمتر می‌شود، به خصوص در حال حاضر که در کشورهای پیشرفته تقاضای خوبی برای نیروی انسانی تحصیل‌کرده و جوان وجود دارد.

اسکندری خاطرنشان کرد: دلایل متعددی در تمایل کم ایجاد شرکت‌های دانش بنیان کشاورزی وجود دارد که مهمترین آنها عدم تمکن مالی و توانایی بهره برداران بخش کشاورزی برای استفاده از فناوری‌های نوین در مزارع، باغات و دامداری‌ها است.

وی گفت: عمده کشاورزان کشور از نوع خرده پا و معیشتی بوده و لذا قدرت ریسک پذیری برای فناوری‌ها و موضوعات دانش بنیان جدید با توجه به هزینه‌های اولیه بالای آنها را ندارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اعلام کرد: این سازمان تلاش دارد با تشکیل یک اتاق فکر همراه و همگام با نخبگان در راستای به کارگیری دانش و اختراعات نخبگان در حوزه کشاورزی و همفکری و حمایت‌های لازم از این افراد، تحولاتی نوین ایجاد کند.