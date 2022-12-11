ایجاد رشته مهندسی فناوری مکانیک بالگرد در دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر، دویست و سی و چهارمین جلسه گروه تخصصی برنامه ریزی درسی صنعت دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

این جلسه با حضور اعضای گروه، متخصصان و خبرگان موضوعی و نمایندگان دستگاه‌های متقاضی و برای بررسی دوره‌هایی که از سوی واحدهای استانی اصفهان و تهران شرق پیشنهاد شده بود، تشکیل شد. در آغاز جلسه، گزارشی از طرح توجیهی ضرورت ایجاد رشته مهندسی فناوری مکانیک بالگرد توسط پیشنهاد دهندگان ارائه و سپس کارشناسان حوزه هوانوردی نیز نقطه نظرات تکمیلی خود را بیان کردند.

سپس با توجه به بررسی‌های کارشناسی و تخصصی صورت گرفته و نظرات اعضای گروه صنعت مقرر شد طرح پیشنهادی، بازبینی و پس از رفع ابهامات موجود، در جلسه بعدی گروه مجدداً مطرح شود.

در ادامه دوره‌های تک درس بازرسی جوش، پیشنهادی یکی از مراکز آموزشی علمی کاربردی مورد بررسی قرار گرفت. در راستای این دستور جلسه نیز اعضا و کارشناسانی از خبرگان صنعت نفت و گاز در خصوص سرفصل این دوره‌ها نکاتی را مطرح کردند. در نهایت با اعلام دکتر اخوان، رئیس گروه صنعت، مقرر شد برنامه با لحاظ مباحث مطروحه در نشست تکمیل و در جلسه بعدی گروه ارائه شوند.