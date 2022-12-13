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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۴

حاکمیت سایبری در خارج از کشور-۳۳۸

تیک تاک در ۲ ایالت دیگر آمریکا ممنوع شد

تیک تاک در ۲ ایالت دیگر آمریکا ممنوع شد

آلاباما و یوتا دیروز به دسته ای از دیگر از ایالت های آمریکا پیوستند که به دلیل نگرانی های تهدید امنیتی استفاده از اپ چینی تیک تاک در دستگاه ها و شبکه های رایانه ای دولتی را ممنوع کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدامات پس از هشدار کریس ورای مدیر اف بی آی در ماه گذشته انجام شده است. به گفته این مقام دولتی دولت چین می تواند با استفاده از این اپ چینی که به شرکت بایت دنس تعلق دارد، جمع آوری داده های میلیون کاربر آمریکایی را جمع آوری یا الگوریتم های توصیه محتوا (که ممکن است برای عملیات های تاثیرگذاری به کار رود) را کنترل کند.

کی آیوی فرماندار آلاباما در بیانیه ای در این باره گفت: تیک تاک به شیوه ای نگران کننده مقادیر انبوهی داده را جمع آوری می کند که بخش اعظم آن هیچ ارتباط قانونی با اهداف اپلیکیشن اشتراک گذاری ویدئو ندارد. بنابراین استفاده از تیک تاک با کمک زیر ساخت فناوری اطلاعات ایالتی نوعی ضعف غیرقابل قبول در قبال عملیات های نفوذ چین ایجاد می کند.

طبق دستورالعمل او شاخه اجرایی آژانس های دولتی باید تمام گام های لازم برای جلوگیری از دسترسی تیک تاک به داده های حساس را اتخاذ کنند.

برندن کار یکی از اعصای کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا در توئیتی اعلام کرد: حداقل ۹ ایالت با توجه به تهدید های امنیتی جدی تیک تاک، اقدامی علیه اپ انجام داده اند.

دیگر ایالت های آمریکا که تیک تاک در دستگاه های دولتی را ممنوع کرده اند، عبارتند از: تگزاس، مریلند و داکوتای جنوبی.

ایالت ایندیانا نیز از این اپ چینی شکایت کرده و مدعی است کاربران را درباره دسترسی چین به داده هایشان فریب داده و کودکان را در معرض محتوای مخصوص بزرگسالان قرار می دهد.

کد مطلب 5654030

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