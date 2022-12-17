بهرام دلفان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۹۰۰ مرکز بهداشتی و درمانی در لرستان، اظهار داشت: وزارت بهداشت برنامه دارد که در سال ۱۴۰۲، دو هزار پروژه بهداشتی را در سطح کشور به اتمام برساند.

افتتاح ۷۵ پروژه بهداشتی در لرستان تا شهریور ۱۴۰۲

وی با بیان اینکه از این دو هزار پروژه، حدود ۷۵ مورد متعلق به استان لرستان است، افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲، این تعداد پروژه را در استان به اتمام برسانیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: عمده این پروژه‌ها نیز مراکز بهداشتی هستند.

دلفان در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه قبلاً برای ساخت این پروژه‌ها در استان اقدام شده، اما متوقف شده اند، گفت: این پروژه‌ها در مراحل ابتدایی ۱۰ تا ۳۰ درصد متوقف شده بودند.

وی با اشاره به اینکه در این راستا عزم وزارت بهداشت، جزم است که این پروژه‌ها را تکمیل کند، ادامه داد: علاوه بر اینها ما تعدادی پروژه داشتیم که طی هفته دولت، هفته دفاع مقدس و… در استان به بهره برداری رسیدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعدادی دیگر از پروژه‌ها در دهه فجر امسال افتتاح خواهند شد، تصریح کرد: این پروژه‌ها بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

دلفان، بیان داشت: این پروژه‌ها با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، بنیاد برکت و… در استان در حال ساخت هستند که به زودی افتتاح خواهند شد.

آخرین خبرها از احداث ۳ بیمارستان در لرستان

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به در دست ساخت بودن سه بیمارستان در لرستان، بیان داشت: یکی از این پروژه‌های بیمارستانی، بیمارستان «رازی» شهرستان کوهدشت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه این بیمارستان ۲۵۶ تخت دارد، افزود: همچنین بیمارستان «نیایش» خرم آباد یکی دیگر از بیمارستان‌های در دست ساخت در استان است.

دلفان با تاکید بر اینکه این بیمارستان نیز ۵۱۵ تخت دارد، گفت: همچنین بیمارستان «گهر» دورود با ۲۵۶ تخت یکی دیگر از بیمارستان‌های در دست ساخت در لرستان است.

وی با تاکید بر اینکه با افتتاح این سه بیمارستان، هزار و ۳۰ تخت به مجموع تخت‌های بیمارستانی لرستان اضافه خواهد شد، عنوان کرد: این سه پروژه بیمارستانی در استان بین ۲۵ تا ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

نارضایتی از عملکرد پیمانکار بیمارستان «نیایش»

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: بیمارستان «نیایش» خرم آباد ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

دلفان با تاکید بر اینکه منابع مالی لازم برای این سه پروژه بیمارستانی در استان پیش بینی شده است، تصریح کرد: امیدواریم که پیمانکاران این سه بیمارستان، فعال‌تر شوند، به خصوص در مورد بیمارستان «نیایش» خرم آباد، چرا که تا حدودی از روند احداث این بیمارستان ناراضی هستیم.

وی با بیان اینکه نارضایتی خود را هم به پیمانکار ابلاغ کرده ایم، ادامه داد: امیدواریم با تأمین منابع مالی و همچنین تلاش و کوشش این پیمانکاران، ما بتوانیمطی دو تا سه سال آینده این هزار و ۳۰ تخت را در استان به بهره برداری برسانیم.

توسعه بیمارستان‌های سلسله و دلفان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به طرح و برنامه ریزی برای احداث بیمارستان در رومشکان، بیان داشت: همچنین طرح‌ها و کارهای اولیه احداث یک بیمارستان ۵۵۰ تخت خوابی برای شهرستان بروجرد انجام شده، مسئولان محلی باید زمین مورد نیاز را به ما برای ساخت این بیمارستان معرفی کنند.

دلفان همچنین از توسعه بیمارستان‌های شهرستان‌های سلسله و دلفان خبر داد و گفت: تلاش ما این است که با راه اندازی این مراکز درمانی، از مراجعه مردم استان به استان‌های دیگر برای درمان جلوگیری کنیم.

وی، تصریح کرد: در حال حاضر میانگین تخت‌های بیمارستانی در لرستان کمتر از میانگین کشوری است، با راه اندازی این چند بیمارستان دولتی، توسعه بیمارستان‌ها و همچنین دو بیمارستان خصوصی در دست احداث، شرایط استان در این رابطه بهتر خواهد شد.