https://mehrnews.com/x39TjK ۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶ کد خبر 6692308 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶ نمایشگاه صنایع دستی در شیروان برگزار شد شیروان_ به مناسبت شب یلدا، نمایشگاه صنایع دستی بانوان در شیروان برگزار شد. دریافت 25 MB کد خبر 6692308 کپی شد مطالب مرتبط مد و لباس ایرانی مادخت؛ تلفیقی از هنر دستبافت بانوان مازندران فعالی: جشنواره فرهنگی گلستان حاصل همدلی ملی و حضور کشورهای مختلف است گلستان در ۱۴۰۵ میزبان همایش بزرگ سرمایهگذاری و جهش گردشگری خواهد بود روایت تنوع فرهنگی ایران در قاب حضور وزیر میراثفرهنگی گلستان گنج تمدنی ایران ؛توسعه ایران باید از فرهنگ و روستا آغاز شود برچسبها نمایشگاه صنایع دستی حضور هنر ایران در جهان اشتغال بانوان
نظر شما