به گزارش خبرنگار مهر، ملک محمد قربان‌پور صبح پنج شنبه در شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: اگر طرح‌ها در مرحله پیش‌رشد یا رشد قرار داشته باشند و قابلیت کاربردی داشته باشند، دانشگاه‌ها و صنایع استان مکلف به حمایت خواهند بود.

وی با اشاره به وجود زیرساخت‌های علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه آزاد و سایر مراکز علمی استان افزود: پژوهش‌های دانش‌آموزی در حوزه‌هایی مانند اپتیک و لیزر می‌توانند با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها مسیر توسعه خود را طی کنند.

قربانپور تصریح کرد: صنایع استان از جمله فولاد و صنایع غذایی آمادگی دارند در صورت عملیاتی بودن طرح‌ها، به عنوان اسپانسر وارد شوند. در همین راستا، دکتر پیرعلی و دیگر مسئولان مرتبط مکلف به پیگیری موضوعات شده‌اند.

معاون اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف گفت: مجموعه آموزش و پرورش، هلال احمر، علوم پزشکی و توانبخشی طی سال‌های اخیر همراهی خوبی داشته‌اند و جا دارد از این همکاری‌ها قدردانی شود.

وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد پارک علم و فناوری، بنیاد نخبگان و دیگر نهادهای مرتبط در جلسات آینده گزارش اقدامات خود را ارائه دهند. همچنین مقرر شد فضایی برای بازدید شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع مستقر در شهرک صنعتی و پردیس علم و فناوری فراهم شود تا ارتباط میان پژوهشگران و صنایع تقویت گردد.

قربانپور با اشاره به راه‌اندازی «خانه المپیاد» در استان گفت: این طرح با هدف شناسایی استعدادها و استفاده از ظرفیت مدال‌آوران ادوار المپیاد آغاز شده و توانسته تأثیر قابل توجهی در استان داشته باشد.

وی افزود: در حوزه‌های هوش مصنوعی و مکاترونیک نیز پژوهشگران استان دستاوردهای ارزشمندی داشته‌اند که مورد توجه داوران وزارت علوم و دانشگاه امیرکبیر قرار گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: با وجود مشکلات اقتصادی خانواده‌ها، حمایت صنایع از پژوهش‌های دانش‌آموزی و دانشگاهی می‌تواند افتخارات بزرگی برای استان رقم بزند.