همه باید برای تحقق اهداف آموزش و پرورش کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فائزی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی گیلان با بیان اینکه آموزش و پرورش مظلوم‌ترین نهاد است، اظهار کرد: قرار بود همه در خدمت آموزش و پرورش باشند اما در نظام خدمت رسانی هیچکس پای کار نیست.

وی با بیان اینکه جایگاه آموزش و پرورش توسط مسئولان و سایرین به درستی دیده نمی‌شود، گفت: همه باید برای تحقق اهداف به آموزش و پرورش کمک‌کنند.

فائزی با اشاره به حقوق پایین معلمان تصریح کرد: همه از آموزش و پرورش انتظار کار دارند در حالی که هیچکس جایگاه این مجموعه را ارج نمی‌دهد.

نبود سند راهبردی فرهنگ در کشور

رئیس دانشگاه گیلان نیز در این جلسه با بیان اینکه در استان و کشور سند راهبردی فرهنگ وجود ندارد، گفت: تمام برنامه‌ها برای رسیدن به اهداف می‌تواند در این سند تدوین شود.

فرید نجفی با تاکید بر اینکه اگر در این سند متمرکز شده و مسئولیت‌ها را مشخص کنیم می‌تواند خیلی راهگشا باشد، افزود: شهرداری‌ها و سازمان‌ها به پیوست‌های فرهنگی توجه نمی‌کنند درحالیکه احیای مجدد آن کمک کننده است.