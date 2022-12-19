به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، نویسندگان گزارش جدید خاطرنشان کردند که متروی لندن تهویه ضعیفی دارد. و تکه‌های همشکل از اکسید آهن مورد بحث اغلب به طرز باورنکردنی کوچک و بسیار کوچک‌تر از یک گلبول قرمز منفرد هستند.

تیم مطالعه هشدار داد که ذرات فلزی که به راحتی استنشاق می‌شوند می‌توانند به راحتی وارد جریان خون مسافران روزانه این شبکه شوند. تحقیقات قبلی این نوع قرار گرفتن در معرض این آلاینده‌ها را با خطر بیشتر ابتلاء به مشکلات جدی مانند بیماری آلزایمر و عفونت‌های باکتریایی مرتبط دانسته است.

این ذرات محصول جانبی عملکرد معمول بلوک‌های ترمز قطار، کفشک های جمع کننده و برس های موتور هستند. آنها همچنین ممکن است در اثر اصطکاک ناشی از تعامل بین چرخ‌های فلزی قطار و ریل‌های فولادی آزاد شوند.

به گفته محققان، ماگمیت، یک ماده معدنی مغناطیسی رایج است که پس از تشکیل، بارها و بارها از طریق قطارها در اطراف محیط مترو پخش می‌شوند.

در آخرین تحقیقات، یک تجزیه و تحلیل بسیار دقیق از ۳۹ نمونه گرد و غبار زیرزمینی جمع آوری شده در هر دو سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ انجام شد.

نمونه‌ها از سکوها، سالن‌های بلیط و کابین‌هایی که توسط اپراتورهای قطار در سراسر خطوط اصلی شهر اداره می‌شدند، جمع آوری شد.

در پایان، تیم تحقیقاتی مشخص کرد که ذرات ماگمیت به وفور در سراسر مترو زیرزمینی یافت می‌شوند.

به گفته محققان، متروهای شهرهای بزرگ به طور چشمگیری ترافیک جاده‌ای و آلودگی هوا را کاهش می‌دهند و اغلب اوقات رفت و آمد کوتاه‌تری نسبت به معادل های جاده‌ای دارند. این تحقیق بر ضرورت رسیدگی به کیفیت هوا در متروها اشاره می‌کنند که کاملاً امکان پذیر است.