روز تلخ کاراته ایران در قاره کهن/ حذف بزرگان روی تاتامی تاشکند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا جمعه ۲۸ آذرماه با حضور ۷۴۳ کاراته کا از ۲۸ کشور به میزبانی ازبکستان در تاشکند آغاز شد که با کسب شش مدال برنز دیگر در روز سوم جمع مدال‌های کاراته کاهای ایران به عدد ۲۹ رسید.

اما امروز یکشنبه را باید یک روز تلخ در کاراته ایران نامگذاری کرد که حذف زودهنگام نامدارانی چون مهدیزاده، پورشیب و عسگری را به همراه داشت. بدون شک کسب دو مدال نمره‌ای ضعیف در کارنامه تیم ملی کاراته در رقابتهای قهرمانی آسیا خواهد بود.

امیر مهدیزاده که بعد دوری یک ۱۵ ماهه به ترکیب اصلی تیم ملی رسیده بود، توفیقی در کسب مدال نداشت و خیلی زود از دور رقابتها کنار رفت. وی در وزن ۶۷- کیلوگرم و مبارزه نخست خود ۶ بر ۳ از سد «باتیگان» از فیلیپین عبور کرد اما در ادامه ۳ بر ۲ نتیجه را به «هوتاپا» از اندونزی شد و با توجه به شکست این حریف مقابل نماینده ژاپن، مهدی زاده حذف شد.



بهمن عسگری دیگر ملی پوش عنوان داری بود که با دو پیروزی و یک شکست راهی به سکوی قهرمانی پیدا نکرد. وی در وزن ۷۵- کیلوگرم، دور نخست ۵ بر صفر «کومار» از هند را شکست داد و سپس در پیکار با «نورلنو» از قرقیزستان ۴ بر صفر پیروز شد. عسگری دور سوم برابر «الجنابی» از کویت ۵ بر ۳ شکست خورد و با شکست این کاراته کای کویتی برابر حریف عربستانی، از دور رقابت‌ها کنار رفت.

سرگروه تیم ملی کاراته هم توفیقی در کسب مدال نداشت. ذبیح الله پورشیب در وزن ۸۴- کیلوگرم دور اول ۵ بر صفر از سد «ایبراگیمو» از ازبکستان گذشت اما در مبارزه دوم خود برابر «یولداشو» از قزاقستان بازنده شد و این قزاقستانی هم به اردن باخت تا نماینده کشورمان از دور رقابتها حذف شود.

در وزن ۵۵- کیلوگرم، پوریا اقدسی در مبارزه اول خود با نتیجه ۴ - ۴ با قانوان سنشو (امتیاز نخست) مغلوب «علی بارز» از عراق شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.



علی مسکینی اولین برنز تیم ملی را در این دوره از رقابتها کسب کرد. وی در وزن ۶۰- کیلوگرم، ابتدا ۸ بر صفر «یوسوپوف» از تاجیکستان را شکست داد و سپس «زینالدینو» از ازبکستان را ۸ بر ۵ از پیش رو برداشت. مسکینی در مرحله نیمه نهایی ۹ بر ۳ مقابل حریف خود از کویت شکست خورد و در دیدار رده بندی «الباشر» از عربستان را ۲ بر یک شکست داد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۸۴+ کیلوگرم، صالح اباذری در مبارزه نخست خود با اشتباهات فاحش داوری و با نتیجه ۷ بر ۵ مغلوب «کیو هیراتا» از ژاپن شد. در این مبارزه قضاوت یک طرفه داوران به اندازه‌ای مشهود بود که اعتراض تماشاگران روی سکو را نیز به دنبال داشت. با راهیابی این ژاپنی به فینال، صالح اباذری راهی جدول شانس مجدد شد و در تلاش برای کسب مدال برنز ابتدا حریف پاکستانی خود را ۸ بر صفر شکست داد و سپس با پیروزی ۳ بر صفر مقابل کاراته کایی از عراق صاحب مدال برنز شد.

علی زند در کاتای انفرادی کار خود را با ثبت امتیاز ۲۳.۲۶ و قرار گرفتن در جایگاه چهارم گروه خود قرار گرفت و به بعد راه یافت..وی دور دوم با ۲۳.۷۴ امتیاز در رده سوم ایستاد و راهی دیدار رده بندی شد تا روز سه شنبه شانس خود را برای مدال برنز آزمایش کند.

در بخش بانوان، فاطمه صادقی در کاتای انفرادی با ثبت امتیاز ۲۴.۰۶ در جایگاه دوم گروه خود قرار گرفت و راهی دور بعدی مسابقات شد. وی دور دوم با ۲۴.۲۸ امتیاز در جایگاه دوم گروه خود قرار گرفت و راهی دیدار رده بندی شد. نماینده کاتای ایران روز سه شنبه شانس خود را برای کسب نشان برنز امتحان خواهد کرد.

در وزن ۵۰- کیلوگرم، سارا بهمنیار در نخستین مبارزه خود با نتیجه ۲ بر صفر از سد «فونگ» از ماکائو عبور کرد و دور دوم نیز مقابل «ایسائوا» از قرقیزستان ۸ بر ۵ به برتری رسید. وی در نیمه نهایی ۴ بر ۲ مغلوب «گو شیائو» از چین تایپه شد به دیدار رده بندی رفت. بهمنیار در دیدار رده بندی ۳ بر ۲ «چاندران» از مالزی را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.



فاطمه سعادتی در وزن ۵۵- کیلوگرم، در مبارزه اول خود با رأی داوران برابر «یارداولت» از قزاقستان به برتری رسید اما در مبارزه دوم با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب «هوانگ» از ویتنام شد و با توجه به راهیابی حریف ویتنامی به فینال، سعادتی راهی دیدار رده بندی شد. نماینده کاراته ایران در رده بندی «چوی وان» از هنگ کنگ را ۴ بر ۳ شکست داد و صاحب مدال برنز شد.



در وزن ۶۱- کیلوگرم، آتوسا گلشادنژاد در مبارزه اول خود با نتیجه ۳ بر صفر مقابل «تویتونوا» از قرقیزستان شکست خورد و با توجه به راهیابی نماینده قرقیزستان به فینال، گلشاد نژاد راهی جدول شانس مجدد شد. نماینده کاراته ایران در شانس مجدد مقابل «دهیمان» از هند ۵ بر صفر برنده شد تا برای کسب مدال برنز مقابل حریف ویتنامی قرار گیرد. وی برای کسب مدال برنز مقابل «نگوین» از ویتنام یک بر صفر شکست خورد و از رسیدن به مدال برنز بازماند.



در وزن ۶۸- کیلوگرم، مبینا حیدری در مبارزه اول خود «الیکول» از قزاقستان را ۱۱ بر صفر شکست داد اما دور دوم مقابل «تی دین» از ویتنام با نتیجه ۳ بر ۳ با قانون امتیاز نخست بازنده شد تا راهی دیدار رده بندی شود. حیدری در رده بندی مقابل «وونگ» از هنگ کنگ ۵ بر یک به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.



در وزن ۶۸+ کیلوگرم، لیلا برجعلی در مبارزه اول خود «خاکاوونی» از اندونزی را ۳ بر ۲ شکست داد اما در مبارزه بعدی و در حالی که تا ۳ ثانیه به پایان مبارزه برنده بود، ۴ بر ۳ مغلوب «یوکوسا» از ژاپن شد تا راهی دیدار رده بندی شود. برجعلی در مبارزه برای کسب برنز ۴- ۴ (سنشو) «یان یو» از چین تایپه را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

این دوره از مسابقات سه شنبه ۲۹ آبان ماه به پایان می‌رسید.