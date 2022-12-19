۶۰۰ هزار مترمکعب آب در دشت خواف مبادله شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عامری اظهار کرد: طی یکسال اخیر که از اجرای طرح بازار آب در خواف گذشته است ۶۰۰ هزار مترمکعب آب در بازار مبادله شده است یعنی این میزان آب در بخش کشاورزی صرفه جویی و به صنعت اختصاص داده شده است.

قائم مقام شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه استفاده بهینه از آب به اقتصاد و اشتغال کشور کمک می‌کند و نقش بازار آب در این زمینه پررنگ است، گفت: در تلاشیم طی ایجاد فرآیندهای لازم، با کمترین آسیب بهترین خدمات را به متقاضیان آب در مسیر توسعه کشور بدهیم.

وی با بیان اینکه جا به جایی آب با حفظ ارزش اقتصادی آن جایگزین تخصیص آب می‌شود، افزود: طرح بازار آب سال‌ها است که در وزارت نیرو مطرح است و استان‌هایی نیز برای پایلوت اجرای آن انتخاب شده‌اند که خواف خراسان رضوی از آن جمله است و پس از بررسی نقاط ضعف و قوت آن، در تلاشیم به تمام دشت‌های استان این طرح را اختصاص دهیم.

عامری با اشاره به دستاوردهای بازار آب در استان خراسان رضوی، گفت: بازار آب با هدف افزایش بهره وری آب، اصلاح ساختار مصرف آب و پاسخ به نیازهای جدید آب در بخش صنعت تشکیل شده است؛ در این راستا بخشی از آب مبادله شده در دشت خواف یعنی ۲۵ درصد آب به نفع آبخوان‌های استان ذخیره می‌شود.

قائم مقام شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به آسیب‌های اجتماعی در کشور، اگر هوشیارانه عمل نکنیم حاکمیت آب خدشه دار خواهد شد. هر چیزی که به حاکمیت آب ضربه وارد کند محکوم به شکست است زیرا این حاکمیت متعلق به مردم است.

وی با اشاره به اینکه منابع آب سطحی و زیرزمینی محدود شده است و تخصیص آب وجود ندارد، گفت: با تقویت بازار آب و جا به جایی آب علاوه بر حفظ ارزش اقتصادی، جایگزین تخصیص آب خواهد شد.

عامری ادامه داد: با توجه به اینکه تأسیسات آبی در اختیار این شرکت است، سدهای استان می‌توانند نقطه گردشگری خوبی باشند لذا سختگیری‌های موجود در این راه باید تسهیل شود.