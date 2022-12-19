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۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۹

در اولین آخر هفته اکران؛

«آواتار ۲» دنیا را گرفت/ آغاز کار با فروش ۴۳۴ میلیون دلاری

«آواتار ۲» دنیا را گرفت/ آغاز کار با فروش ۴۳۴ میلیون دلاری

فیلم جدید «آواتار» در حالی اکه اکران خود را در سراسر جهان از پنج‌شنبه شب شروع کرد موفق شد تا در اولین آخر هفته اکرانش به فروش ۴۳۴.۵ میلیون دلاری در سراسر جهان دست‌ پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، در آخرین به روزرسانی اخبار از فروش اولین آخر هفته اکران «آواتار: راه آب» این فیلم ۴۳۴.۵ میلیون دلار در گیشه‌های جهان فروش کرده که سهم دیگر نقاط جهان به جز آمریکا ۳۰۰.۵ میلیون دلار بوده است.

این سومین فروش بزرگ جهانی توسط هر فیلم هالیوودی در دوران پس از پاندمی کروناست و با اندکی فاصله پشت سر «دکتر استرنج ۲» با فروش ۴۴۲ میلیون دلاری قرار می‌گیرد تا دومین افتتاحیه بزرگ ۲۰۲۲ را هم به نام خود کند.

در این میان فروش چین با توجه به نگرانی‌های شیوع مجدد کرونا در این سرزمین در حالی که پیش‌بینی فروش ۱۰۰ میلیون دلاری برایش شده بود، در نهایت به فروش ۵۷.۱ میلیون دلاری رسید.

در همین حال این فیلم در بیشتر کشورها از جمله فرانسه، آلمان، ویتنام و بسیاری از کشورهای دیگر به فیلم پرفروش آخر هفته بدل شد و در کشوری مثل هند عنوان دومین فیلم پرفروش غیرهندی در اولین آخر هفته اکرانش را به دست آورد. در آلمان هم پنجمین آخر هفته پرفروش کل تاریخ سینمای این کشور را رقم زد و در نیوزیلند ششمین آخر هفته پرفروش همه تاریخ این کشور شد.

بیشترین فروش «آواتار: راه آب» به ترتیب در چین ۵۷.۱ میلیون دلار، در کره ۲۴.۷، در آلمان ۲۰، در فرانسه ۱۹.۳ و در هند ۱۸.۲ میلیون دلار ثبت شد.

از نظر آیمکس هم دومین آخرهفته پرفروش تاریخ رقم خورد و رقم باور نکردنی ۴۸.۸ میلیون دلار از نمایش در ۱۵۴۳ پرده آیمکس در ۸۰ کشور به دست آمد و پرفروش‌ترین اکران آیمکس تاریخ برای فیلمی در همین ۳ روز در هند، بلژیک، سوئیس، ترکیه، شیلی، چک، ویتنام، نیوزیلند، رومانی، صربستان و قزافستان را ثبت کرد.

در حالی که این آغاز دقیقاً همان چیزی نیست که برای این فیلم پیش‌بینی می‌شد، اما در مجموع استقبالی دلگرم‌کننده است و نشان می‌دهد در هفته‌های آینده نیز مخاطبان همچنان به آن اقبال نشان می‌دهند؛ برای مثال در کره شمار مخاطبان روز شنبه این فیلم افزایشی ۹۴ درصدی در مقایسه با جمعه داشت.

کد مطلب 5659246

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