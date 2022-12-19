به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست رقابتهای انتخابی تیم ملی تحت عنوان مسابقات قهرمانی آزاد کشوری در دو بخش آقایان و بانوان اوایل دی ماه در خانه تکواندو برگزار خواهد شد. در بخش بانوان که با نظر رئیس فدراسیون تمامی تکواندوکاران مدعی حضور در تیم ملی باید در این رقابتها حضور داشته باشند. اما در بخش مردان با نظر کادر فنی ۵۲ تکواندوکار (نفرات برتر لیگ برتر و نقش جهان به همراه مدال آوران رقابتهای بین المللی) در این مرحله از رقابتها شرکت نخواهند کرد.

بعد از پایان این رقابتها در بخش مردان در هر وزن یک تکواندوکار به مرحله دوم که با حضور تکواندوکاران صاحب رتبه‌های اول رنکینگ لیگ برتر و جام نقش جهان و تکواندوکاران مدال آور رقابت‌های بین المللی سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود، راه پیدا خواهند کرد.

اسامی نفرات معاف شده از حضور در مرحله نخست به شرح ذیل است:

وزن اول: مهدی حاجی موسائی، ابوالفضل زندی، راستین خواجوی، امیرحسین علی دوست، ابوالفضل درویشی

وزن دوم: امیرحسین ملکی، آرمین هادی پور، حسین لطفی، آرین ابراهیم زاده، محمد رستم نژاد و باربد جباری

وزن سوم: محمدصادق دهقانی، متین رضایی، فرزان عاشورزاده، علیرضا نظری و حسین طالب پور

وزن چهارم: محمدمهدی عمادی، امیرحسین محمدخانلو، رضا کلهر، دانیال بزرگی، اشکان زحمتکشان، حامد اصغری، آرش وزیری دوست، محمدامین کارساز، یاسین ولی زاده و امیررضا قربانی

وزن پنجم: امیرمحمد بخشی، میرهاشم حسینی، ابوالفضل یعقوبی، امیرسینا بختیاری، محمدرضا جمشیدی، علیرضا علیاری و سید امید حسینی

وزن ششم: مهران برخورداری، محمدحسین یزدانی، علی صفری، علی عابدی و علی اشکوریان

وزن هفتم: ابوالفضل عباسی، علی احمدی، مهدی عابدینی، امیرمحمد قهرمانی، مهدی جلالی، پارسا کرمی، احمدرضا راکبی و حسن بشیری

وزن هشتم: علیرضا نادعلیان، سجاد مردانی، علی نجفی، حسین مهدوی مسرور، حسین سیاه منصوری و آرمان مهدوی