به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نوری همدانی در دیدار با با اعضای ستاد تجلیل و تکریم سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: فرهنگ شهادت و جهاد در راه خداوند در سیره اهل بیت (علیهم السلام) و آیات قرآن بسیار مورد تمجید قرار گرفته است و خداوند در قرآن شهدا را زنده و جاودان معرفی نموده است.

این مرجع تقلید در ادامه با اشاره به حدیثی از امام صادق (علیه السلام) یادآور شد: کارهای نیک و صالح دارای درجات و رتبه‌هایی هستند اما شهادت با هدف الهی و جهاد در راه خدا بالاترین فضیلت‌ها و برترین مقام و منزلت در نزد خداوند است که برتر از آن مقام و منزلتی نیست. شهادت آرزوی صالحان و نیکوکاران است از این رو امیرمومنان به مالک اشتر می‌فرماید: ای مالک از خداوند خواسته ام که مرگ من و تو را شهادت در راه خودش قرار دهد و در اولین دعای صحیفه سجادی درخواست آن حضرت شهادت در راه خداوند است، از این رو حضرت امام راحل فرمودند: شهادت هنر مردان خداست.

معظم له شهید حاج قاسم سلیمانی را از نخبگان میدان جهاد در زمان کنونی توصیف نمود و اضافه کرد: ایشان یک فرد عادی نبود، خداوند این مقام و جایگاه ویژه را به افراد عادی عنایت نمی‌کند بلکه ایشان یک فرد مخلص و از نظر فرهنگ اسلام و اهل بیت (علیهم السلام) در سطح بسیار بالای بودند شهید حاج قاسم سلیمانی از نخبگان و سلحشوران میدان رزم و جهاد در مقابل دشمنان و مستکبران بودند.

خداوند دل شهید سلیمانی را با نور ایمان روشن کرده بود

آیت الله نوری همدانی در ادامه یادآور شد: حاج قاسم سلیمانی یک شهیدی بود که این راه را یافته و پیموده بود، خداوند دل او را با نور ایمان روشن کرده بود از این رو با یقین و اعتقاد راسخ سخن می‌گفت و در این راه با اراده محکم گام بر می‌داشت و از مشکلات و سختی‌ها ترس و سستی به خود راه نمی‌داد.

این مرجع تقلید شناساندن افکار و مجاهدت‌های حاج قاسم سلیمانی را برای جامعه و به ویژه نسل جوان بسیار ضروری دانسته و خاطر نشان کرد: هر تلاشی در شناساندن کارهای ایشان، مواعظ ایشان، افکار و اندیشه‌های ایشان صورت گیرد بسیار ارزنده و بجاست و ایشان یک الگوی مناسبی برای جامعه کنونی خصوصاً نسل جوان این کشور می‌باشد.

آیت الله نوری همدانی در ادامه با اشاره به شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به دست دولت آمریکا اظهار داشتند: تبری و تولی یکی از ارکان اسلام است بر ما لازم است که دشمنان و بدخواهان را شناخته و در مقابل آنها بایستیم و آنها را به سزای اعمالشان برسانیم امام راحل این راه را بر روی ما گشود و رهبر معظم هم این راه را می‌پیماید و ما امیدواریم این انقلاب و این نهضت اسلامی منتهی به ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شود، از این رو نشر و تبلیغ و بیان رشادت‌های مجاهدانی همچون حاج قاسم سلیمانی کار بسیار ارزنده‌ای است.