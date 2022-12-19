کشف ۲۰ میلیارد پوشاک قاچاق در ازنا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مأموران پلیس آگاهی ازنا حین کنترل محورهای مواصلاتی به سه دستگاه پژو پارس حامل کالای قاچاق مشکوک و آنها را طی یک عملیات متوقف کردند.

وی، افزود: در بازرسی از این خودروها چهار هزار ۲۳۳ ثوب انواع پوشاک قاچاق فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه در این رابطه سه نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار الهی به شهروندان توصیه کرد که به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق از خرید و استفاده از کالاهای خارجی خودداری کنند و موارد مشکوک را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.