کلاهبردار ۶۰۰ میلیارد ریالی در شوش دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی گفت: در پی واصل شدن تعداد زیادی شکایت از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری با وعده اعطای سود کلان شبکه هرمی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس اطلاعات با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون و برون سازمانی، محل اختفای فرد کلاهبردار را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سردار صالحی بیان کرد: متهم در تحقیقات فنی و در مواجهه با اسناد و مدارک به بزه ارتکابی با شیوه اعطای سود کلان از تعداد تقریبی ۵۰۰ نفر بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال اعتراف کرد.

وی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، گفت: کلاهبرداران از کم اطلاعی مردم حداکثر سوءاستفاده را می‌کنند که این گونه کلاهبرداری‌ها را می‌توان با آموزش همگانی، افزایش سطح سواد مالی و ایجاد بستر سرمایه گذاری مطمئن در سطح جامعه کاهش داد.