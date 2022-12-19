مانور سلامت غذایی در کهگیلویه برگزار شد/ فعالیت سامانه ۱۹٠

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا جلیل پور افزود: مانور یک روزه نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شامل بخش‌های مختلف اصناف برگزار شد.

وی با بیان اینکه هدف از طرح، تشدید نظارت بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی است، اظهار داشت: این مانور با حضور دستگاه‌های مختلف شهرستان کهگیلویه برگزار شد.

جلیل پور افزود: در این مانور رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها، اصناف و عمده فروشی‌ها بر اساس چک لیست‌های مصوب مرکز مورد بازدید قرار گرفتند.

جلیل پور با بیان اینکه در صورت بروز تخلف با صنف مربوطه مطابق قانون برخورد می‌شود، اظهار کرد: مردم گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۹٠ در اختیار متولیان قرار دهند.