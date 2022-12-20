کاهش ۷ درصدی تلفات جاده ای در کردستان

فرزاد حسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کردستان حدود هشت هزار کیلومتر راه دارد که از این میزان بیش از ۶ هزار کیلومتر راه روستایی و حدود یک هزار و ۹۰۰ کیلومتر آن هم راه بین‌شهری شامل ۳۲۵ کیلومتر بزرگراه، ۸۸۸ کیلومتر اصلی و ۷۰۰ کیلومتر نیز فرعی و عریض است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۵ تعداد ۶۲ نقطه حادثه خیز در استان به ثبت رسید که از این تعداد ۲۸ نقطه پرحادثه در اولویت اصلاح قرار گرفت.

حسنی خاطرنشان کرد: در جریان سفر تیرماه رئیس جمهور به استان، هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت که در بازه پنج ساله این نقاط باید اصلاح شود.

وی افزود: در بحث تلفات جاده‌ای روستایی ناشی از تصادفات در ۷ ماهه اخیر در بخش روستایی ۲۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

حسنی خاطرنشان کرد: در بحث برون شهری استان کردستان حدود ۲۲۴ نفر تلفات جاده‌ای در یک سال اخیر داشته که نسبت به سال گذشته ۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد و از این لحاظ رتبه ۳ کشور را در کاهش تصادفات داریم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان با اشاره به اینکه جاده‌های استان نیازمند اعتبارات جهشی برای بهسازی و نوسازی هستند، بیان کرد: در بخش امنیت جاده‌ها حدود ۶۳ میلیارد ریال تا کنون هزینه شده است.

حسنی با ذکر اینکه برای ایمن سازی اضطراری راه‌ها در ۱۳۵ مقطع کار شده است، گفت: در این مدت برای نگهداری ۷۵ دستگاه چراغ چشمک زن، نگهداری ۱۰ دستگاه روشنایی تونل، نگهداری ۴۰ کیلومتر روشنایی راه‌ها، خط کشی ۲هزارو ۲۵ کیلومتر طول راه‌ها، نصب و نگهداری چهار هزار و ۴۰۰ علائم ایمنی راه‌ها انجام شده است.