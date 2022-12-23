امنیت زیر بنای توسعه است/قدردان خدمات نیروهای نظامی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به حوادث چند ماه اخیر و توطئههای دشمنان در خصوص حمایت از اغتشاشگران اظهار کرد: امنیت از جمله نعمتهایی است که خداوند متعال به مردم ایران ارزانی بخشیده است.
وی افزود: باید همه ما بدانیم که امنیت زیربنای توسعه و آبادانی است و اگر این نعمت را نداشته باشیم نمیتوانیم زندگی اجتماعی سالمی داشته باشیم.
امام جمعه سنندج تصریح کرد: خدمات و تلاشهای نیروهای نظامی و امنیتی در حفاظت از جان و مال مردم شایسته تقدیر است و در حوادث اخیر نیز این نیروها با تلاش شبانه روزی در مقابل هجمه و توطئه دشمنان و عوامل فریب خورده داخلی ایستادگی کردند.
ماموستا رستمی در بخشی دیگر از خطبههای این هفته از مسئولان استانی و کشوری خواست که برای کاهش دغدغه اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان تلاش بیشتری کنند.
وی افزود: از دولتمردان انتظار میرود که به وعدههای خود عمل کرده و برای کاهش دغدغههای معیشتی مردم تلاش کنند.
ماموستا رستمی در پایان خطبههای نماز جمعه این هفته از نمازگزاران سنندجی خواست که اقشار مختلف جامعه را در خصوص رعایت موازین اخلاقی از جمله ضرورت حجاب و عفاف در جامعه رهنمون کنند.
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